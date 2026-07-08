Así se vivió el envío de hospital de campaña que podrá atender 150 pacientes por día en Caracas

En una nueva etapa de la respuesta humanitaria de Colombia al doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5, que deja más de 3.800 muertos y cientos de heridos en Venezuela, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) desplegó una misión humanitaria con la que el Gobierno Nacional hizo llegar a Caracas un hospital de campaña que estará activo durante los siguientes dos meses y medio.

Tras el regreso a territorio colombiano del equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1, las autoridades colombianas decidieron enfocarse “en fortalecer la atención en salud y la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas”.

Es así que enviaron un nuevo vuelo humanitario que hizo escala en Cali para recoger el equipamiento necesario y a los profesionales del sector salud que trabajarán en la atención de 150 personas por día, en promedio.

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¿Qué procedimientos se realizarán en el hospital de campaña que envía Colombia?

De acuerdo con la UNGRD, “la unidad médica móvil será operada por 35 profesionales de la salud del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para despliegues internacionales”.

Como parte de la nueva misión humanitaria de Colombia en Venezuela, también llegaron al país 12 camas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres que donó la Fiscalía y 5.000 tapabocas que entregaron los colombianos.

“El hospital”, de acuerdo con la entidad, “prestará servicios de urgencias y estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes”.

Aumenta el número de muertos en Venezuela:

Justo el día en el que se cumplen dos semanas de la mayor tragedia en la historia reciente de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, actualizó el balance de víctimas en el país.

En total, el Gobierno ha registrado 3.811 personas fallecidas, 16.740 heridos y 17.907 damnificados. Además, la ONU advierte que las pérdidas en ciudades como La Guaira y Caracas alcanzan el 6% del PIB venezolano.