CANAL RCN
Internacional

Así se vivió el envío de hospital de campaña que podrá atender 150 pacientes por día en Caracas

Tras el regreso de su equipo de rescatistas, Colombia ha decidido enfocarse en la atención en salud de personas afectadas por la tragedia.

Foto: UNGRD
Foto: UNGRD

Jorge Leonardo Alzate

julio 08 de 2026
09:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una nueva etapa de la respuesta humanitaria de Colombia al doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5, que deja más de 3.800 muertos y cientos de heridos en Venezuela, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) desplegó una misión humanitaria con la que el Gobierno Nacional hizo llegar a Caracas un hospital de campaña que estará activo durante los siguientes dos meses y medio.

Tras el regreso a territorio colombiano del equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1, las autoridades colombianas decidieron enfocarse “en fortalecer la atención en salud y la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas”.

Es así que enviaron un nuevo vuelo humanitario que hizo escala en Cali para recoger el equipamiento necesario y a los profesionales del sector salud que trabajarán en la atención de 150 personas por día, en promedio.

Venezuela estaría trabajando en reabrir el Aeropuerto de Maiquetía
RELACIONADO

Venezuela estaría trabajando en reabrir el Aeropuerto de Maiquetía

¿Qué procedimientos se realizarán en el hospital de campaña que envía Colombia?

De acuerdo con la UNGRD, “la unidad médica móvil será operada por 35 profesionales de la salud del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para despliegues internacionales”.

Como parte de la nueva misión humanitaria de Colombia en Venezuela, también llegaron al país 12 camas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres que donó la Fiscalía y 5.000 tapabocas que entregaron los colombianos.

“El hospital”, de acuerdo con la entidad, “prestará servicios de urgencias y estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes”.

Interinato en Venezuela pide liberar de cuentas congeladas para "recuperarse de los terremotos"
RELACIONADO

Interinato en Venezuela pide liberar de cuentas congeladas para "recuperarse de los terremotos"

Aumenta el número de muertos en Venezuela:

Justo el día en el que se cumplen dos semanas de la mayor tragedia en la historia reciente de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, actualizó el balance de víctimas en el país.

En total, el Gobierno ha registrado 3.811 personas fallecidas, 16.740 heridos y 17.907 damnificados. Además, la ONU advierte que las pérdidas en ciudades como La Guaira y Caracas alcanzan el 6% del PIB venezolano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Pese a negativa de la Corte, Trump insiste en modificar la ciudadanía por nacimiento

Artistas

Insólito: fanáticos de Taylor Swift pagaron 25 dólares por la basura recogida tras la boda

México

Abatieron a alias Texas, señalado jefe de una célula de los 'Chapitos' en México

Otras Noticias

EPS

Radican estados financieros de la Nueva EPS de vigencias 2023 y 2024: ¿Hay peligro de liquidación?

Con los estadios financieros, se busca tener claridad sobre los factores que desembocaron en la crisis que ha dejado en el limbo a los pacientes.

Abelardo de la Espriella

Conclusiones del primer empalme regional de Abelardo de la Espriella en Norte de Santander

Desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, el presidente electo realizó importantes anuncios en materia de seguridad y comunicación con las regiones.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 8 de julio de 2026

Mundial de fútbol

Mundial 2026: Las tecnologías más allá del VAR que revolucionan el torneo

Mundial de fútbol

¡Reprochable! Hinchas argentinos agredieron a seguidores egipcios tras su clasificación en el Mundial 2026