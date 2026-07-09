¿Cómo seguir ayudando a las víctimas del terremoto en Venezuela que deja miles de muertos?

Dos semanas después de que dos terremotos sacudieran Venezuela, el país enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente.

Las cifras oficiales reportan más de 3.800 personas fallecidas, alrededor de 16.700 heridos y cerca de 17.300 que perdieron sus viviendas, mientras miles de familias continúan buscando a sus seres queridos entre los escombros.

El estado La Guaira se ha convertido en la zona más afectada, donde la destrucción de edificaciones es incalculable.

¿Cómo seguir ayudando a víctimas del terremoto en Venezuela?

La Cruz Roja colombiana tiene habilitados sus canales en la página web www.cruzrojacolombiana.org para recibir sus donaciones.

Estas donaciones se harán efectivas directamente con kits que serán enviados a Venezuela a las familias afectadas por el terremoto, informó el director de la organización.

Las necesidades son muchas y urgentes. Venezuela requiere alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, ropa, colchones e insumos para el hogar, especialmente para los niños.

Se estima que 680.000 menores necesitan asistencia inmediata, convirtiéndose en el rostro más vulnerable de esta catástrofe.

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, destacó la importancia de esta iniciativa:

Venezuela es más que un país vecino, es un país hermano. Nuestras vidas y nuestra historia están íntimamente ligadas. En Colombia hay cerca de 2.8 millones de venezolanos que huyeron de su país.

El panorama actual en La Guaira, tras el doble terremoto

La reconstrucción económica también comienza a tomar forma. Tras 16 días del terremoto, algunos negocios en La Guaira han empezado a reabrir sus puertas, aunque el panorama sigue siendo complejo.

Además del apoyo material, la Cruz Roja ha habilitado un programa de restablecimiento de contactos familiares para ayudar a quienes aún buscan a sus familiares, tanto dentro de Venezuela como con sus seres queridos en Colombia. Así puede utilizarlos:

Los directores de los principales medios colombianos han hecho un llamado unánime a la solidaridad. "Es el momento de la solidaridad. Es la hora de seguir ayudando a los venezolanos en medio de su tragedia", señaló Andrés Mompotes, director de El Tiempo.