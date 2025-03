La nueva amenaza de EE. UU. a Nicolás Maduro si no acepta el ingreso de deportados

Estados Unidos amenazó este martes 18 de marzo a Venezuela con sanciones duras si Nicolás Maduro no acepta a repatriados y le advirtió que no es un tema negociable.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a través de X, también aseguró que "Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna”.

El gobierno de Donald Trump lanzó una operación con el propósito de expulsar del país a los migrantes en situación irregular, a quienes acusa de ser delincuentes por haber entrado sin visa, y exige que los países colaboren.

Rubio advirtió que si Venezuela no recibe a los deportados se expondrá a drásticas nuevas sanciones.

La prioridad de Estados Unidos son los miembros de los cárteles de la droga mexicanos, la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla M-13 y los declaró organizaciones "terroristas" globales.

Tras regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, el republicano mandó a su enviado especial Richard Grenell a Caracas y a Rubio a varios países latinoamericanos para incitarlos a aceptar la repatriación de sus nacionales.

Estados Unidos lo acusa de haber incumplido el ritmo de vuelos "acordado" y en represalia revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.

El 13 de marzo, Estados Unidos anunció que Venezuela aceptó reanudar los vuelos de repatriación, pero al día siguiente el gobierno venezolano dijo que no se concretó por problemas meteorológicos.

"Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (...), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos", dijo el gobernante izquierdista.

No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien.