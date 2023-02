Gobierno mexicano reveló la razón por la que inadmitieron en Cancún a la actriz Nina Caicedo

Una difícil situación vivió la actriz Nina Caicedo, cuando se dirigía a la ciudad de Cancún, en México, para celebrar su cumpleaños. Lo que empezó como un viaje de amigas terminó en un problema para la colombiana, que ni siquiera pudo salir del aeropuerto.

De acuerdo con el testimonio que entregó en exclusiva a Noticias RCN, cuando llegó al país azteca las autoridades migratorias la detuvieron diciéndole que tenía una "alerta"; sin embargo, no le explicaron las razones específicas. En ese momento la actriz fue trasladada a otro lugar, en el que comenzó su calvario.

“Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era, me detuvieron y considero que fue arbitrario porque yo no sabía el motivo, no podía hacer nada, ni comunicarme, la comunicación es muy mala por el wifi del aeropuerto que todo el mundo utiliza”.

Antes de que le quitaran su pasaporte y celular, Nina logró comunicarse con su padre, que fue quien avisó a los medios de comunicación. Gracias a esto y a la presión que se ejerció desde Colombia, la actriz fue deportada con rapidez al país, pero esto no evitó que viviera una experiencia que ella misma calificó como inhumana. “Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme, pero me llevan al lugar donde lo detienen a uno. Es un espacio horrible, lleno de huecos, tiene ratas, gente tirada en el piso, yo les preguntaba y decían que llevaban 2 o 3 días, ahí me preocupé”.

De acuerdo con su testimonio, el trato que recibió en Cancún no fue el mejor. “No me habían dado ni un vaso con agua y eran las 3:00 p.m. El trato es inhumano, si quieren que me devuelvan a mi país, yo me devuelvo feliz, pero fui tratada como una delincuente”, contó.

¿Qué responde el gobierno mexicano?

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración de ese país reveló la razón por la que inadmitió a la colombiana. En el documento se lee: Durante la revisión de sus documentos se detectó que tiene activa una alerta migratoria registrada desde octubre de 2018, por lo que se determinó su inadmisión al país, como lo establece la Ley de Migración y su reglamento".

En cuanto al lugar al que fue llevada Nina Caicedo, la autoridad respondió que "de acuerdo al procedimiento, las personas que son inadmitidas deben esperar en un espacio asignado por la administración aeroportuaria para abordar su vuelo de regreso al país, de donde provenían, en ese lapso la aerolínea que las traslada es la responsable de la alimentación". Esto haciendo referencia a lo que denunció Caicedo, respecto a que no recibió ni siquiera un vaso con agua mientras estaba detenida.

Finalmente, el Gobierno afirmó que no hubo un trato inadecuado o alejado del respeto de los derechos de la actriz.