La tensa reunión entre el presidente Trump y su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa

Donald Trump sorprendió este miércoles al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al mostrarle un video que supuestamente comprueba las acusaciones estadounidenses de un genocidio contra blancos en el país africano.

Durante un encuentro oficial con Ramaphosa en el Salón Oval, Trump pidió que apagaran las luces para que se proyectara un video en una pantalla, afirmando que mostraba a sudafricanos negros hablando de genocidio.

"Les permites tomar tierras y cuando toman las tierras, matan al agricultor blanco. Cuando matan al agricultor blanco, no les pasa nada", dijo Trump. También le mostró recortes de prensa que, según él, confirman su denuncia.

Entre los videos enseñados por Trump hay un clip en el que aparece Julius Malema, un líder político sudafricano, cantando una canción que dice “Maten a los bóers", término que suele usarse para referirse, sobre todo, a los agricultores blancos.

Lo que respondió el presidente Cyril Ramaphosa a Donald Trump

Ramaphosa negó que su país esté confiscando tierras de agricultores blancos en el marco de una ley de expropiación aprobada en enero, con la que se pretende corregir las desigualdades históricas del dominio de la minoría blanca.

"No, no, no, no", dijo Ramaphosa. "Nadie puede tomar tierras".

La prensa estaba presente y Ramaphosa apenas pudo decir palabra durante la transmisión de las imágenes. Hasta que en cierto punto suplicó "hablar del asunto con mucha calma".

"Nelson Mandela nos enseñó que siempre que hay problemas, la gente debe sentarse a la mesa y conversar. Y esto es precisamente de lo que nosotros también queremos hablar", dijo.

La visita del gobernante sudafricano era una oportunidad para suavizar las relaciones diplomáticas luego de que Trump y su asesor de origen sudafricano, el multimillonario Elon Musk, también presente en el Salón Oval, denunciaran el mencionado genocidio, que ha sido cuestionado por varios secotres por la aparente falta de datos oficiales que soporten dichas afirmaciones.

"Estamos aquí esencialmente para restablecer la relación entre Estados Unidos y Sudáfrica", dijo Ramaphosa, quien acudió al encuentro con dos famosos golfistas sudafricanos, Ernie Els y Retief Goosen, y el hombre más rico de su país, Johann Rupert. Los tres hombres blancos.

El asilo que EE. UU. concedió a granjeros blancos de Sudáfrica

Trump otorgó el estatus de refugiados a un grupo de 49 sudafricanos blancos, descendientes de colonos europeos, que supuestamente eran perseguidos, pese a que impulsa una política de mano dura contra la migración y frenó la llegada de solicitantes de asilo.

Ramaphosa recordó que en su país la principal víctima de la criminalidad es la población negra.

Elon Musk, dueño de Tesla y Space X, acusó a Pretoria de impulsar leyes "abiertamente racistas", en referencia a políticas post-apartheid para empoderar a la población negra e interpretadas por el multimillonario como un obstáculo para la concesión de licencias a Starlink, otra de sus empresas.

Los blancos poseen la mayor parte de las tierras en Sudáfrica pese a que representan solo el 7,3% de la población.