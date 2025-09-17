CANAL RCN
Internacional

Expresidente Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

El exmandatario fue dado de alta este miércoles 17 de septiembre del Hospital DF Star de Brasilia.

Jair Bolsonaro. Foto: AFP
Jair Bolsonaro.

AFP - Reuters

septiembre 17 de 2025
12:40 p. m.
Después de tres días, fue dado de alta el expresidente Jair Bolsonaro. Ingresó al Hospital DF Star de Brasilia tras experimentar vómitos, mareos y presión arterial baja.

Si bien su estado de salud mejoró y pudo ser dado de alta, el cuerpo médico lo seguirá chequeando. Con base en los exámenes, se reveló la presencia de carcinoma de células escamosas.

Detalles del diagnóstico de Bolsonaro

“Las pruebas mostraron que dos de las lesiones eran un tipo de cáncer de piel en fase inicial (…) Esto ya se ha tratado mediante la extirpación, pero es necesario un seguimiento regular para garantizar que no aparezcan nuevas lesiones y que las extirpaciones hayan sido completas”, explicó su médico, Claudio Birolini.

Cabe recordar que la semana pasada, la justicia condenó al expresidente a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado que efectuó en 2022, tras perder las elecciones contra Lula da Silva. Por causa de este hecho, Bolsonaro está bajo arresto domiciliario desde agosto.

¿Por qué condenaron a Bolsonaro?

Con cuatro de cinco votos, el Tribunal Supremo lo halló culpable. Cristiano Zanin, uno de los jueces, concluyó lo siguiente: “Se formó una organización criminal armada integrada por los acusados, que deberán ser condenados por las circunstancias fácticas que considero probadas”.

Además de Bolsonaro, fueron condenados exministros y jefes militares. Durante la audiencia, no estuvo el expresidente por complicaciones de salud. El único juez que no estuvo de acuerdo con la decisión fue Luiz Fux.

Antes de la condena, Bolsonaro aseguró que quería hacer parte de la contienda, aunque se encuentra inhabilitado políticamente.

El juicio ha centrado los ojos de la comunidad internacional. El caso más notorio es el del presidente Donald Trump, quien le aplicó aranceles a los productos brasileños. El mandatario estadounidense ha asegurado que el juicio contra Bolsonaro ha sido una "caza de brujas".

