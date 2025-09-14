CANAL RCN
Internacional

Lula responde a Trump: "El juicio a Bolsonaro no fue una caza de brujas"

El presidente brasileño defendió la decisión de la Corte Suprema y aseguró que la democracia y la soberanía de su país "no están en negociación".

Foto: AFP

AFP

septiembre 14 de 2025
01:02 p. m.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las críticas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó de “caza de brujas” la condena a 27 años de prisión contra el exmandatario Jair Bolsonaro por cargos de golpismo.

En un artículo publicado en The New York Times titulado “La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables”, Lula aseguró que el proceso judicial contra Bolsonaro fue legítimo y apegado a la Constitución.

“El fallo fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de acuerdo con la Constitución de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar”, escribió.

Crisis diplomática de Brasil con EE. UU.

El mandatario brasileño afirmó sentirse “orgulloso” de la Corte Suprema por su decisión histórica y envió un mensaje directo a Trump: “Seguimos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos. Pero la democracia y la soberanía de Brasil no están sobre la mesa”.

Las declaraciones surgen en medio de un aumento de tensiones con Washington. Trump, quien tachó el fallo de “muy sorprendente”, impuso aranceles del 50% a varios productos brasileños, y algunos magistrados de la Corte Suprema de Brasil han sido objeto de sanciones estadounidenses por su rol en el proceso contra Bolsonaro.

Planes de asesinato y asonada de 2023

En su columna, Lula reveló que las investigaciones judiciales hallaron planes para asesinarlo a él, al vicepresidente y a un juez de la Corte Suprema. Según el fallo, la trama golpista no se concretó por falta de apoyo de la cúpula militar.

Bolsonaro, de 70 años, fue responsabilizado por instigar la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando manifestantes invadieron las sedes de los poderes públicos. Actualmente cumple prisión domiciliaria preventiva mientras su defensa prepara una apelación ante instancias nacionales e internacionales.

Trump, al comparar la condena con sus propios problemas judiciales tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, afirmó que lo ocurrido en Brasil “se parece mucho a lo que intentaron hacer conmigo”.

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió que Washington “responderá en consecuencia” frente a lo que calificó como una “injusta” sentencia contra Bolsonaro.

