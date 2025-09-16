CANAL RCN
Internacional

Bolsonaro hospitalizado tras crisis de salud en prisión domiciliaria

La familia del expresidente Jair Bolsonaro informó que ingresó este martes al hospital.

Foto: AFP.

AFP

septiembre 16 de 2025
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, ingresó este martes al hospital tras "sentirse mal" y se está realizando exámenes médicos, informó su familia.

Lula responde a Trump: "El juicio a Bolsonaro no fue una caza de brujas"
RELACIONADO

Lula responde a Trump: "El juicio a Bolsonaro no fue una caza de brujas"

El líder de extrema derecha, que se encuentra en prisión domiciliaria, "se sintió mal", "con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja" y fue al hospital en Brasilia por "tratarse de una emergencia", indicó en X su hijo y senador Flávio Bolsonaro.

Agentes de la policía penal montaban guardia fuera del centro médico, según constató la AFP.

Condenan al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil
RELACIONADO

Condenan al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil

Equipo médico llegará a Brasilia para reforzar atención de Bolsonaro

Bolsonaro "hizo algunos exámenes y en este momento está con medicación intravenosa", comunicó su esposa Michelle Bolsonaro en Instagram.

El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

Tribunal Supremo de Brasil logró las mayorías para condenar a Bolsonaro en juicio por golpismo
RELACIONADO

Tribunal Supremo de Brasil logró las mayorías para condenar a Bolsonaro en juicio por golpismo

El máximo tribunal lo consideró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su residencia en Brasilia.

Un equipo médico se trasladará de Sao Paulo a Brasilia para reforzar su atención, dijo a periodistas el diputado bolsonarista Evair Vieira de Melo, en la puerta del hospital.

"Todo indica que se quedará por un tiempo razonable (en el centro), o sea, que no es solo una consulta para medir la presión y volver a casa", agregó el legislador.

El expresidente (2019-2022) ha acusado en los últimos meses recurrentes problemas de salud.

Bolsonaro alega problemas de salud en juicio por golpismo

Su defensa adujo ese motivo para justificar su ausencia en las últimas sesiones del juicio.

El domingo había hecho otro ingreso al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos lo diagnosticaron con anemia.

Para que su sentencia por golpismo sea efectiva, la corte debe resolver eventuales apelaciones de sus abogados y los de otros siete excolaboradores también condenados.

Algunos problemas de salud de Bolsonaro se derivan de un ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, que le trajo secuelas en la zona abdominal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

"Operación Independencia 200": La estrategia de Maduro frente a los ataques de Trump

Donald Trump

Orden firmada por Trump replicará el despliegue de tropas en Washington en esta otra ciudad

Venezuela

“Eliminamos tres embarcaciones”: Trump confirma nuevo ataque frente a Venezuela

Otras Noticias

Bogotá

Bogotá será sede de PULSO 2025, un evento sobre liderazgo y transformación social

PULSO 2025 llegará a Bogotá para replantear el liderazgo en tiempos de cambio, con voces inspiradoras y un enfoque en la conciencia humana.

Cuidado personal

¿Cómo se prepara el té matcha? Estos son los beneficios y quienes deberían evitarlo

El té matcha se ha convertido en la bebida favorita de muchas personas. Por ello, te contamos los múltiples beneficios de este antioxidante.

Valle del Cauca

Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle

Licencia de conducción

Los nuevos costos que tendría la licencia de conducción en Colombia: ojo al nuevo trámite

Liga BetPlay

Revelan escalafón de los jugadores más devaluados en el FPC: hay novedades