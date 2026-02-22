CANAL RCN
Internacional Video

Abatieron a alias El Mencho, el capo más temido del Cártel de Jalisco Nueva Generación

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que perdió la vida luego de un operativo en Tapalpa.

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
02:34 p. m.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó oficialmente sobre la operación ejecutada para lograr la detención de alias Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo se desarrolló en Tapalpa, Jalisco, con participación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, así como aeronaves de la Fuerza Aérea y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

¿Cómo lograron abatir a alias El Mencho?

Durante la operación, el personal militar fue atacado. Según el informe oficial, los elementos repelieron la agresión en defensa de su integridad.

Como resultado del enfrentamiento, cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecieron en el lugar. Además, tres más resultaron heridos de gravedad y perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra alias Mencho.

La Secretaría precisó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las actividades periciales para su identificación.

Detuvieron a más miembros de la organización

En el mismo operativo fueron detenidos otros dos integrantes de la organización criminal. También se aseguró diverso armamento y vehículos blindados.

Entre el material incautado se encuentran lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según detalla el comunicado oficial.

Paralelamente, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que durante la acción tres elementos de la institución resultaron heridos. Los uniformados fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia.

Asimismo, se indicó que, además de los trabajos de inteligencia militar central y en el marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades de ese país para la ejecución de la operación.

En estos momentos se concentran elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército provenientes del centro del país y estados aledaños a Jalisco, con el objetivo de reforzar la seguridad en la entidad federativa.

