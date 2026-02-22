La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pone fin a la trayectoria de uno de los jefes criminales más perseguidos por México y Estados Unidos.

Durante años encabezó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización fundada en 2009 que logró expandirse a múltiples estados del país y consolidarse como una estructura con alcance internacional.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. En México, la Fiscalía General de la República ofrecía 300 millones de pesos. Su nombre figuraba como prioridad para agencias como la DEA y el FBI.

¿Quién era alias El Mencho, el narco más buscado por Estados Unidos y líder del CJNG abatido en México?

Nació en Aguililla, Michoacán, una zona montañosa donde los cultivos ilegales de marihuana se expandieron durante su infancia. En su juventud emigró a Estados Unidos, donde fue detenido por tráfico de heroína. Tras cumplir condena fue deportado a México.

Al regresar se integró al cártel del Milenio. Sin embargo, las disputas internas dentro de esa organización lo obligaron a salir de Michoacán. Posteriormente se estableció en Jalisco.

En 2009 participó en la creación de los llamados “Matazetas”, grupo que dos años después dejó 35 cadáveres cerca de una reunión de fiscales en Veracruz. Más adelante se independizó y fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, el CJNG se consolidó como el cártel más poderoso de México.

¿Cómo fue su trayectoria en el Cártel de Jalisco Nueva Generación?

Bajo su liderazgo, el CJNG creó un amplio grupo de sicarios, fabricó armamento y extendió su presencia territorial.

En 2015, el grupo atacó a la entonces recién creada Gendarmería Nacional y emboscó a una caravana de policías estatales en Jalisco.

Ese mismo año derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes RPG y realizaron bloqueos e incendios para impedir su captura. En esos hechos murieron decenas de personas, entre ellas 20 policías y nueve militares.

El 20 de junio de 2020 ordenó un ataque armado contra Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía capitalina. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellas dos escoltas.

Declararon al CJNG como organización terrorista bajo su mando

En 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al CJNG como organización terrorista.

La describió como una estructura transnacional con presencia en casi todo México, dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de extorsión, trata de migrantes, robo de petróleo y minerales y comercio de armas.

Aunque la denominación del “más buscado del mundo” puede variar según la agencia y el momento, “El Mencho” se mantuvo durante años entre los principales objetivos globales.

¿Qué se sabe de la vida privada de alias El Mencho?

Se casó en la década de 1990 con Rosalinda González Valencia, con quien tuvo tres hijos antes de divorciarse.

Su exesposa y dos de sus hijos fueron detenidos. Ella recuperó la libertad. Su hijo mayor, conocido como “El Menchito”, fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.