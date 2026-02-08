Así es la calle donde el tren pasa a centímetros de turistas y vecinos en Vietnam

El Tren de Hanói, conocido internacionalmente como Hanoi Train Street, es un tramo activo de vía ferroviaria que atraviesa una calle extremadamente estrecha en la capital de Vietnam.

En este punto, el tren circula a pocos centímetros de viviendas, locales comerciales y personas, lo que ha generado un alto interés informativo y turístico. No se trata de una instalación diseñada para visitantes, sino de una línea férrea operativa integrada a un entorno urbano densamente habitado.

La vía fue construida a comienzos del siglo XX y, con el crecimiento de la ciudad, las edificaciones se desarrollaron prácticamente sobre los rieles. Esta convivencia entre infraestructura ferroviaria y espacio residencial explica por qué el paso del tren ocurre con una separación mínima respecto a muros, puertas y mobiliario.

Turismo y exposición mediática del Tren de Hanói

La popularidad de este tren se incrementó cuando imágenes y videos del tren pasando a centímetros de personas comenzaron a circular de forma masiva en redes sociales y medios internacionales. Este contenido visual posicionó la calle como una de las escenas urbanas más reconocibles de Vietnam, atrayendo a turistas interesados en experiencias poco convencionales.

Con el aumento del flujo de visitantes, surgieron cafés y pequeños negocios alineados con los horarios del tren. Estos espacios permiten observar el paso ferroviario desde puntos fijos, integrando la actividad turística a la vida local.

Sin embargo, esta exposición también ha intensificado la presencia de personas en un entorno que no fue concebido para la concentración de público, lo que ha generado preocupación desde el punto de vista de la gestión urbana.

Riesgos, regulación y contexto de seguridad

El paso del tren a tan corta distancia implica riesgos evidentes para residentes y visitantes. Por este motivo, las autoridades locales han implementado controles intermitentes, restricciones de acceso y medidas de seguridad orientadas a mantener despejada la vía durante la circulación ferroviaria.

Estas acciones buscan reducir accidentes y preservar la operatividad del sistema de transporte.