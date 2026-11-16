Denuncian graves dilaciones en el caso del feminicidio de Ana María Serrano en México

Más de tres años han transcurrido desde que Ana María Serrano, una joven colombiana de 18 años, fue víctima de feminicidio en México en septiembre de 2023.

RELACIONADO Familia de Ana María Serrano aún espera justicia a más de un año de su feminicidio en México

Sin embargo, el juicio contra Alan Gil, su exnovio y señalado como presunto responsable, aún no comienza debido a reiteradas dilaciones judiciales.

Para la madre de Ana María Serrano, María Ximena Céspedes, la prolongada espera representa un sufrimiento adicional:

Estas reivindicaciones, no poder cerrar ese duelo que es la justicia, y que al final nosotros no vamos a descansar hasta que no logremos esa justicia tan esperada.

Las trabas en el juicio del exnovio y feminicida de la sobrina del vicepresidente

La familia de Ana María denuncia que el acusado ha interpuesto sistemáticamente recursos legales para retrasar el proceso.

Primero interpuso amparo, que fue en el 2024, contra la autoapertura del juicio. Después hizo todas las trabas del mundo para que no iniciáramos la etapa de investigación, más bien la audiencia intermedia, que es cuando se revisan las pruebas.

Las audiencias intermedias, destinadas a la revisión de pruebas, finalmente se realizaron entre septiembre y noviembre de 2025, después de múltiples obstáculos. La familia esperaba que este año comenzara el juicio oral, pero un nuevo recurso legal ha vuelto a paralizar el proceso.

Nos avisaron justo el viernes o jueves o viernes que interpusieron otro recurso, esta vez en contra de la jueza que lleva el juicio, porque no va a favor de sus intereses.

Este nuevo impedimento provocó la suspensión de la audiencia programada para el 9 de noviembre, que fue reprogramada para el próximo 20 de noviembre.

RELACIONADO La dolorosa carta que enviaron los padres de Ana María Serrano a sus compañeros de clase

Madre de Ana María Serrano pedirá la pena mínima para el feminicida

A pesar del dolor, la familia mantiene una postura conciliadora. La madre de la víctima afirmó que no busca venganza y que, si el señalado asume su responsabilidad, solicitaría que se aplique la pena mínima que permita la legislación mexicana.

El caso de Ana María Serrano se suma a la larga lista de feminicidios en México que enfrentan obstáculos en el sistema judicial.

Las dilaciones procesales continúan siendo una de las principales quejas de las familias de víctimas, quienes ven cómo la búsqueda de justicia se prolonga indefinidamente mientras los acusados aprovechan los recursos legales disponibles para retrasar los procedimientos.