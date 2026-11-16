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Países de la Unión Europea buscan crear un centro para migrantes expulsados en Ruanda

La iniciativa ya ha sido fuertemente rechazada por grupos defensores de los derechos humanos.

Foto: AFP
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Noticias RCN

noviembre 16 de 2026
01:54 p. m.
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Un controversial proyecto, presentado por algunos países de la Unión Europea, ya ha desatado todo un debate tras proponerse la creación del primer centro para migrantes expulsados que tendría lugar en Ruanda, al este de África.

El proyecto ya ha recibido elogios por parte de distintos sectores políticos, quienes exaltaron la importancia de reforzar el mensaje sobre “no entrar ilegalmente a la Unión Europea”.

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¿En qué consiste la creación del centro para migrantes?

Alemania, Dinamarca, Grecia, Austria y los Países Bajos anunciaron este lunes la creación del proyecto con el que se busca crear el primer centro para migrantes expulsados de Europa.

El proyecto piloto, cuya inauguración se encuentra prevista para el 2027, estará destinado para un centenar de migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que hayan agotado todas las vías de recurso en uno de los cinco países mencionados.

"Si el retorno a su país de origen no es posible, en el futuro las personas sin derecho de residencia serán enviadas a un tercer país, como Ruanda. Me complace que hoy hayamos logrado un cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria", aseguró Christian Stocker, canciller austriaco.

Por su parte, Mette Frederiksen, ministra danesa, aseguró que el proyecto corresponde a un “verdadero hito” que busca enviar un mensaje al mundo sobre la importancia de no ingresar ilegalmente a la Unión Europea.

Según portavoces internacionales, el objetivo de este proyecto no solo tiene el fin de expulsar a quienes necesitan asilo ya que también se quiere disuadir a otros migrantes que intentan establecerse en el continente europeo.

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Rechazo hacia el centro de migrantes en Ruanda

Pero la medida ha generado profundo descontento y desaprobación desde diferentes sectores. Un centenar de manifestantes se encontraron en Viena con pancartas en donde rechazaron el acuerdo.

Además, Emmanuel Macron, presidente de Francia, criticó el proyecto al considerar que dichos ideales no funcionan y no son “eficaces”.

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