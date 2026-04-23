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Delcy Rodríguez pone fin a la ley de amnistía y lanza reforma judicial en Venezuela

El gobierno anuncia el fin del régimen excepcional tras miles de casos revisados y activa una consulta nacional para transformar el sistema penal con enfoque en derechos humanos.

Delcy Rodríguez presidenta encargada de Venezuela (1)
FOTO: Delcy Rodríguez - redes

Noticias RCN

abril 23 de 2026
08:37 p. m.
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El gobierno de Venezuela anunció el cierre definitivo de la Ley de Amnistía, una medida que estuvo vigente desde el 19 de febrero con el objetivo de reducir tensiones sociales otorgando libertad a presos políticos.

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La decisión fue oficializada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien presentó además una nueva etapa centrada en la reforma integral del sistema judicial.

Balance de la Ley de Amnistía en Venezuela

La mandataria señaló que el proceso implicó un amplio despliegue institucional. Según cifras del Ejecutivo, cerca de 12.000 personas solicitaron acogerse al beneficio legal, de las cuales 8.616 obtuvieron la libertad plena tras la evaluación individual de sus expedientes.

El cierre de la ley no significa el abandono de los casos que quedaron por fuera del proceso. De acuerdo con lo explicado por Rodríguez, aquellos expedientes excluidos podrán ser revisados mediante nuevos mecanismos institucionales.

¿En qué consiste la nueva reforma judicial anunciada?

Tras el cierre de la amnistía, el gobierno creó la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, la cual tendrá como secretario al fiscal general, Larry Devoe. Según la directriz oficial, el equipo deberá desarrollar un diagnóstico profundo del sistema judicial con enfoque en derechos humanos y alineado con estándares internacionales.

El gobierno plantea que esta transformación institucional es clave para consolidar la paz social a largo plazo. A diferencia de la amnistía, la reforma apunta a establecer reglas permanentes, con mayor transparencia y mecanismos de revisión más robustos.

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