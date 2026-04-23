CANAL RCN
Internacional

Llega a Venezuela nuevo jefe de misión diplomática de EE. UU.

El diplomático estadounidense John Barrett arribó a Caracas en medio del restablecimiento de relaciones entre ambos países.

Venezuela aseguró que retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos
Foto: @OliverBlanco en X

AFP

abril 23 de 2026
05:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, llegó este jueves a Caracas, según informó la embajada estadounidense. Su designación se da en un momento clave de recomposición de las relaciones bilaterales tras varios años de ruptura.

Alto funcionario asegura que María Corina Machado no califica para la ley de amnistía en Venezuela
RELACIONADO

Alto funcionario asegura que María Corina Machado no califica para la ley de amnistía en Venezuela

Barrett asumirá como encargado de negocios, el cargo de mayor rango dentro de la representación diplomática en ausencia de un embajador, en reemplazo de Laura Dogu, quien lideró la reapertura de la sede diplomática.

En un mensaje difundido en español, el diplomático aseguró que llega para avanzar en el plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de generar resultados para ambos países.

La llegada de Barrett ocurre tras el acuerdo alcanzado a inicios de marzo entre Washington y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez para restablecer relaciones diplomáticas y consulares, luego de siete años de distanciamiento.

Nuevo escenario bilateral

La embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó operaciones a finales de marzo, mientras que Venezuela retomó el control de su sede diplomática en Washington, en un proceso gradual de normalización.

Rodríguez dio la bienvenida al nuevo representante estadounidense y expresó su expectativa de avanzar en una agenda basada en el respeto mutuo y la cooperación entre ambas naciones.

Barrett, quien venía desempeñándose como encargado de negocios en Guatemala, cuenta con experiencia diplomática en América Latina, con misiones previas en países como Panamá, Perú y Brasil.

Trump prolonga el alto el fuego con Irán pero mantiene bloqueo naval
RELACIONADO

Trump prolonga el alto el fuego con Irán pero mantiene bloqueo naval

Su llegada se produce en un contexto de cambios políticos en Venezuela y bajo presión internacional para avanzar en reformas económicas, especialmente en sectores estratégicos como el petrolero y minero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Lo que hallaron en el celular del cantante D4vd, sospechoso de asesinar y descuartizar a Celeste Rivas de 13 años

Artistas

Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos

Irán

Irán habría empezado a recibir dinero por peajes instalados en el estrecho de Ormuz

Otras Noticias

Artistas

Imparable: J Balvin es el artista colombiano más escuchado en la historia de Spotify

El antioqueño hace parte del selecto grupo de artistas que lideran dicha posición en el mundo.

Ministerio de Transporte

¿Patinetas eléctricas deben tener SOAT en 2026? Esto aclara la nueva ley

La Ley 2486 de 2026 aclara si las patinetas eléctricas deben tener SOAT en Colombia. Conozca qué dice la norma y qué requisitos aplican para circular.

James Rodríguez

Lorenzo viajará a ver a James Rodríguez por falta de minutos en Minnesota

Fiscalía General de la Nación

20 años de cárcel para teniente del Ejército por tortura y homicidio de un campesino en Antioquia

Ministerio de Salud

Los tratamientos y medicamentos que no pagará el Estado: ya son más de 100 servicios