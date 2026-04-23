Llega a Venezuela nuevo jefe de misión diplomática de EE. UU.

El nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, llegó este jueves a Caracas, según informó la embajada estadounidense. Su designación se da en un momento clave de recomposición de las relaciones bilaterales tras varios años de ruptura.

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Barrett asumirá como encargado de negocios, el cargo de mayor rango dentro de la representación diplomática en ausencia de un embajador, en reemplazo de Laura Dogu, quien lideró la reapertura de la sede diplomática.

En un mensaje difundido en español, el diplomático aseguró que llega para avanzar en el plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de generar resultados para ambos países.

La llegada de Barrett ocurre tras el acuerdo alcanzado a inicios de marzo entre Washington y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez para restablecer relaciones diplomáticas y consulares, luego de siete años de distanciamiento.

Nuevo escenario bilateral

La embajada de Estados Unidos en Caracas reanudó operaciones a finales de marzo, mientras que Venezuela retomó el control de su sede diplomática en Washington, en un proceso gradual de normalización.

Rodríguez dio la bienvenida al nuevo representante estadounidense y expresó su expectativa de avanzar en una agenda basada en el respeto mutuo y la cooperación entre ambas naciones.

Barrett, quien venía desempeñándose como encargado de negocios en Guatemala, cuenta con experiencia diplomática en América Latina, con misiones previas en países como Panamá, Perú y Brasil.

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Su llegada se produce en un contexto de cambios políticos en Venezuela y bajo presión internacional para avanzar en reformas económicas, especialmente en sectores estratégicos como el petrolero y minero.