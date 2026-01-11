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Conmoción: reconocido influencer murió en grave accidente de moto

Su novia, a través de un sentido mensaje de Instagram, reveló lo sucedido.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 01 de 2026
08:30 a. m.
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El pasado viernes 30 de octubre de 2026, en horas de la madrugada, falleció un reconocido influencer de Estados Unidos.

Liam Fitzgerald, que era oriundo de Evansville, Wisconsin, vivía en Miami, tenía 29 años y publicaba contenido relacionado con el mundo fitness y su estilo de vida, tuvo un grave accidente de moto.

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La noticia fue confirmada por Jamie Lyn Rinaldi, su pareja, a través de un desgarrador mensaje en redes sociales.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Liam Fitzgerald, el reconocido influencer de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Liam Fitzgerald iba conduciendo una motocicleta en la madrugada del viernes 30 de octubre de 2026, pero sobre las 2:00 de la mañana perdió el control y tuvo un aparatoso choque.

Tras el siniestro, sufrió múltiples lesiones graves y, a pesar de que intentaron auxiliarlo de inmediato, su deceso se confirmó al poco tiempo.

En medio de esa coyuntura, las autoridades estadounidenses se encuentran investigando lo sucedido para esclarecer cuál fue la causa exacta del accidente de tránsito.

Así fue como la pareja de Liam Fitzgerald, el reconocido influencer de Estados Unidos, confirmó su fallecimiento

En su cuenta de Instagram, Jamie Lyn Rinaldi, la pareja de Liam Fitzgerald, lamentó lo sucedido, solicitó privacidad y aseguró que su amor por él perdurará con el paso de los años.

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"Es con el corazón más pesado que comparto la devastadora noticia de que Liam falleció después de un accidente de motocicleta. Sufrió heridas graves y, a pesar de los esfuerzos de aquellos que intentaron desesperadamente salvarlo, no pudieron traerlo de vuelta", escribió.

"No hay palabras para describir la angustia de esta pérdida. Este es un momento increíblemente difícil y desgarrador para todos los que lo conocieron y lo amaron. Por favor, solicitamos amor y privacidad. Descansa en paz, Liam. Te queremos mucho", añadió.

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