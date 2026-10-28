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Kbeto Zuleta será sometido a una cirugía tras grave accidente que dejó dos muertos en la agrupación

El artista vallenato permanece en cuidados intensivos en clínica de Barranquilla. Evoluciona satisfactoriamente según último parte médico oficial.

Yhonay Díaz

octubre 28 de 2026
01:56 p. m.
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El cantante vallenato Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas, tras el accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes.

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El artista fue trasladado anoche desde Valledupar hasta la capital del Atlántico en un avión medicalizado que aterrizó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

Desde su llegada al centro asistencial, permanece en el cuarto piso recibiendo atención médica especializada.

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Pocho Zuleta pidió orar por su hijo Kbeto Zuleta

Hasta la clínica han llegado familiares y amigos cercanos del artista. Su padre, el cantante*Poncho Zuleta, líder de la dinastía Zuleta, estuvo en el centro hospitalario para acompañar a su hijo.

Oren por mi hijo.

También se hicieron presentes Ricardo Jaramillo, mánager de la dinastía Villazón, y Cristian San Juan, amigo personal de la familia.

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¿Cómo está Kbeto Zuleta tras el grave accidente que dejó dos muertos?

El último parte médico señaló que Kbeto Zuleta evoluciona satisfactoriamente, aunque la intervención quirúrgica programada para esta tarde será determinante en su recuperación.

El trágico accidente de tránsito registrado el pasado lunes en el Magdalena dejó un saldo de dos víctimas fatales, integrantes de la agrupación vallenata. Esta tarde se cumplirán las exequias de los fallecidos en Valledupar y en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar.

Los familiares y amigos permanecen en la Clínica Iberoamérica acompañando a Kbeto Zuleta, quien enfrenta las próximas horas con la esperanza de una recuperación exitosa tras la intervención quirúrgica programada.

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