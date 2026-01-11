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¿Qué se sabe del supuesto bombardeo que habría realizado el Ejército venezolano contra un campamento del ELN en la zona de frontera?

El coordinador regional de la ONG Fundaredes indicó que 19 personas habrían sido abatidas y hay “un número no determinado de heridos”.

Foto: AFP
Foto: AFP

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 01 de 2026
08:10 a. m.
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Un supuesto bombardeo atribuido al Ejército venezolano, con el apoyo de los Estados Unidos, habría dejado en la jornada del viernes 30 de octubre a 19 personas abatidas en lo que, según información preliminar, sería un campamento del ELN en la zona de frontera con Colombia.

Juan Francisco García, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador regional de la ONG Fundaredes indicó en un mensaje publicado en la red social X que el ataque habría ocurrido en el sector Buena Vista del Meta, jurisdicción de Pedro Camejo, Apure (estado de Venezuela, que colinda con el departamento colombiano de Vichada).

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Durante años, García ha “advertido sobre la presunta presencia de grupos armados irregulares en esta región” y ha recogido testimonios que “describen una zona utilizada como retaguardia y como punto de acopio de cocaína”.

¿Qué se sabe del supuesto bombardeo realizado por el Ejército de Venezuela contra el ELN?

Sobre el supuesto ataque que el director de Fundaredes, Javier Tarazona, calificó en declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP como "el primer bombardeo de Venezuela contra el ELN", el coordinador regional de la organización indicó que los cuerpos de nueve de las víctimas fueron trasladados a “San Fernando, donde una comisión nacional del CICPC estaría realizando los procedimientos forenses correspondientes”.

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Las otras diez personas fallecidas habrían “quedado en la zona y un número no determinado de heridos habría logrado llegar a territorio colombiano”.

Sobre las víctimas, García compartió los nombres que aparecen en supuestos documentos de identidad que se habrían encontrado en la zona, incluyendo licencias de conducir venezolanas y “una tarjeta o credencial de Signature Aviation con la expresión ‘Guest Experience’, que las fuentes relacionan con operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)”.

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Régimen venezolano no se ha referido al supuesto ataque de sus Fuerzas Militares contra el ELN:

Finalizado octubre, el régimen venezolano no se ha referido al supuesto ataque que sus fuerzas militares habrían realizado contra el ELN.

Al respecto, el exdiputado García insistió en que “las comunidades de Apure merecen una explicación pública sobre estas denuncias, las operaciones militares reportadas y las medidas que se adoptarán para garantizar su seguridad”.

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