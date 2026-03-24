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Luto: murió reconocida periodista junto a sus tres hijos en medio de un incendio

El incendio ocurrió el sábado 21 de marzo, en horas de la mañana.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
12:13 p. m.
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El mundo del deporte estadounidense se encuentra de luto debido a que una reconocida periodista falleció junto a sus tres hijos tras un incendio que se presentó en su casa.

Jessi Pierce, que cubrió la National Hockey League durante más de 10 años y se destacó por seguirle la pista al Minnesota Wild, partió de este plano terrenal a sus 37 años.

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Su muerte, al igual que la de sus tres hijos, ocurrió el pasado sábado 21 de marzo de 2026.

¿Qué han dicho las autoridades tras el incendio en el que falleció la periodista Jessi Pierce junto a sus tres hijos?

El sábado 21 de marzo, en horas de la mañana, los vecinos se percataron de que una vivienda se estaba incendiando en White Bear Lake, Minnesota, y que, incluso, las llamas ya estaban saliendo por el techo.

En consecuencia, se comunicaron de inmediato con las autoridades y con los Bomberos para que llegaran en cuestión de minutos y comenzaran las labores de rescate.

Sin embargo, una vez el Departamento de Bomberos controló un poco el fuego e ingresó a la casa, confirmó la ausencia de signos vitales en la periodista Jessi Pierce, sus tres hijos y su perro.

No obstante, hasta el momento, no se han confirmado las causas exactas del incendio y la investigación continúa realizándose.

Los tres hijos de la periodista Jessi Pierce tenían 8, 6 y 4 años. Mientras que su esposo no se encontraba en la vivienda en el momento del incendio.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Jessi Pierce, la reconocida periodista de Estados Unidos

Después de que se confirmó la muerte de la periodista Jessi Pierce, los internautas expresaron múltiples mensajes de condolencias.

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"Descansa en paz", "mis oraciones están con sus familiares", "qué triste situación", "no lo puedo creer", "esto es desgarrador", "estoy en shock" y "qué tragedia", han sido algunos de ellos.

 

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