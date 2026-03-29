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Bajísimo nivel: calificación de Colombia 1x1 contra Francia

La selección Colombia tuvo un bajísimo nivel frente a Francia y sumó su segunda derrota consecutiva previo al Mundial.

Daniel Muñoz
Foto: AFP

Sergio García

marzo 29 de 2026
04:55 p. m.
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La selección Colombia cerró este domingo una presentación para el olvido tras caer 3-1 frente a Francia en un amistoso que dejó más preocupaciones que certezas en la recta final hacia la Copa del Mundo de 2026. El equipo nacional fue ampliamente superado por un rival contundente, intenso y efectivo, mientras que varios de los futbolistas que tuvieron minutos quedaron en deuda con su rendimiento individual y colectivo. El resultado, además de confirmar el mal momento de la ‘Tricolor’, volvió a encender las alarmas por el nivel mostrado en defensa y la poca claridad ofensiva.

Un partido flojo y varias notas en rojo

Más allá del esfuerzo de algunos nombres puntuales, Colombia mostró un desempeño general bastante discreto. Dentro de ese contexto, Luis Díaz y Jhon Arias fueron de los pocos que intentaron desequilibrar, aportando movilidad, rebeldía y algo de profundidad en ataque, incluso en medio de un partido muy cuesta arriba.

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Sin embargo, la data de rendimiento dejó en evidencia quiénes fueron los más comprometidos en la caída. De acuerdo con las calificaciones registradas por Sofascore, los puntajes más bajos del equipo fueron para Johan Mojica (5.8), Juan Sebastián Cabal (6.0), Álvaro Montero (6.3), Davinson Sánchez (6.4) y Daniel Muñoz (6.4), números que reflejan las dificultades defensivas que sufrió Colombia durante los 90 minutos.

Especial atención generó el caso de James Rodríguez. Aunque en la percepción general no firmó un compromiso brillante, la estadística lo ubicó entre los mejores valorados gracias a varios remates desde media distancia, participación en la generación ofensiva y presencia constante en la circulación del balón. Aun así, su influencia no alcanzó para cambiar la historia del partido.

Jefferson Lerma, el mejor dentro de una tarde gris

En medio de un panorama colectivo bastante flojo, Jefferson Lerma fue el futbolista colombiano mejor calificado con 7.0 puntos. El mediocampista destacó por su despliegue físico, recuperación y por haber participado en la asistencia del único tanto del equipo, obra de Jáminton Campaz en el segundo tiempo.

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Su rendimiento fue uno de los pocos aspectos rescatables en una tarde complicada para la selección, que sigue dejando dudas importantes antes del Mundial. El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo deberá analizar no solo el resultado, sino también el nivel individual de varios jugadores que no aprovecharon la oportunidad de consolidarse.

Con Portugal, Uzbekistán y un rival aún por definirse en el horizonte mundialista, Colombia necesita recuperar confianza y mejorar rápido si quiere llegar con aspiraciones reales a la cita orbital.

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