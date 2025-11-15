Logran contener incendio que generó pánico y deja millonarias pérdidas al sur de Buenos Aires

Una columna de humo negro y naranja que se elevó como una “bomba atómica” —tal como describió a la prensa un habitante del sector— sacudió la calma del municipio de Ezeiza y paralizó por horas el sur de Buenos Aires. La explosión, ocurrida el viernes por la noche en un parque industrial ubicado a unos 40 kilómetros de la capital argentina, derivó en un incendio que, aunque aún no ha sido extinguido por completo, ya se encuentra contenido, según confirmaron este sábado las autoridades.

El estallido generó pánico entre los residentes de la zona. El temblor provocado por la onda expansiva causó roturas de vidrios y daños menores en varias viviendas. “Vimos un poco de fuego, como una luz, un amanecer. Y de pronto, tipo bomba atómica, se vio un cono de fuego y tembló el piso”, relató el mismo vecino, dueño de una constructora, a la prensa local.

Incendio aún no ha sido sofocado:

A pesar de la magnitud del episodio, la situación fue contenida rápidamente por los equipos de emergencia. “El incendio no está sofocado (…) está contenido, que quiere decir que no se va a salir de los límites donde se desarrolla”, explicó Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense. El funcionario destacó que, aunque el incidente “tuvo características violentas, la situación nunca estuvo fuera de control para riesgo de la población”.

Más de veinte personas resultaron con heridas leves causadas por la explosión y el humo; todas fueron atendidas y ya recibieron el alta. Sin embargo, dos casos continúan bajo observación médica: un hombre que sufrió un infarto durante el momento de mayor tensión y una mujer embarazada, vecina del área afectada, que presentó síntomas de intoxicación.

Calidad del aire es monitoreada desde la explosión:

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la calidad del aire en la zona. Según García, el humo contiene “partículas suspendidas, lo que tiende un nivel de afectación, pero no es una situación extremadamente peligrosa”. Paralelamente, se abrió una investigación para esclarecer el origen de la explosión, que impactó al menos a cinco empresas del polo industrial.

La autopista que cruza el sector, vital para la conexión con Buenos Aires, permaneció cerrada hasta este sábado por la mañana. El tránsito fue habilitado nuevamente de forma controlada mientras continúan las tareas de enfriamiento y peritaje en el área siniestrada.