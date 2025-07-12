CANAL RCN
Internacional Video

Incendio en un club nocturno de India causa la muerte de 25 personas

Versiones indican que la explosión de un cilindro dentro del local habría sido la causa del incendio.

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
02:12 p. m.
Se trata del club nocturno Birch by Romeo Lane, ubicado en el estado de Goa, al occidente de India.

¿Cómo ocurrió el hecho en India?

Según las autoridades, la emergencia comenzó en medio de un espectáculo de baile. Las llamas se propagaron rápidamente por el techo del establecimiento, mientras los asistentes intentaban huir del fuego que avanzaba sin control.

Las primeras versiones indican que la explosión de un cilindro dentro del local habría sido la causa del incendio.

Minutos después, familiares de las víctimas llegaron al lugar para identificarlas, y los gerentes del club fueron arrestados por las autoridades.

“Hemos ordenado una investigación judicial sobre el incidente. Revisaremos los permisos otorgados al club y quiénes los aprobaron”, afirmó Pramod Sawant, jefe de estado de Goa.

¿Qué dicen las autoridades?

El jefe de Estado de Goa afirmó que se investigará si el club cumplía con las normas establecidas y que este suceso será tenido en cuenta durante el proceso de investigación.

"Hemos ordenado una investigación judicial sobre el incidente. Investigaremos los permisos otorgados al club y quiénes los aprobaron", afirmó Pramod Sawant, jefe de estado de Goa.

Ante la tragedia, el primer ministro Narendra Modi anunció que el Gobierno ofrecerá una indemnización de hasta 2.200 dólares para cada familia de las personas fallecidas.

