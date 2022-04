Cuatro 'tesoros' terrenales que la humanidad no puede visitar por nada del mundo

El avance de la tecnología y en sí, de todo en el mundo, ha hecho que cualquier rincón del planeta esté al alcance de la sociedad, incluso los más recónditos.

Incluso, para los que no lo conocen físicamente, la virtualidad les ha permitido conocerlos de manera remota a través de fotos o videos en redes sociales.

Sin embargo, lo que muy pocos saben es que hay unos lugares en los que se está prohibida de manera estricta la presencia de cualquier persona, esto se debe a razones legales, científicas o de seguridad. A continuación le mostramos cuatro de estos sitios.

Es uno de los lugares naturales más populares del norte de Australia. Anteriormente sirvió como sitio turístico en el que los visitantes podían escalar hasta la cima de la roca (348 metros), con el riesgo de llegar a temperaturas bastante altas y que podían significar riesgo para algunas personas.

Originalmente, Uluru es un lugar sagrado para los aborígenes indígenas anangu, quienes en 2017 decidieron pedirle a los directivos del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, que cerrara del todo el ingreso para los turistas.

La solicitud fue aprobada y en octubre de 2019 fue la última vez que una persona pudo poner un pie en Uluru, no sin antes ser visitada y escalada por cientos de personas.

