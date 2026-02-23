Luisito Comunica lanza advertencia a sus fanáticos tras ola de violencia en México: “Con el corazón roto”

El domingo 22 de febrero fue abatido alias El Mencho, en México, quien era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación que lo llevó a ser el narcotraficante más buscado en ese país.

Tras la confirmación de la muerte del hombre, se desató una escalada violenta en al menos 8 de los 32 estados que requirió del despliegue de 10.000 militares en el oeste del país para garantizar la seguridad.

La captura y muerte del hombre provocó una respuesta violenta por parte del cartel ya que se llevó a cabo el bloqueo de rutas, quema de vehículos, ataques contra gasolineras, negocios y bancos.

Luisito Comunica hace llamado a sus seguidores

Por supuesto, las reacciones internacionales no se han hecho esperar ya que las redes sociales han viralizado rápidamente las imágenes de distintos vehículos incinerados, entre otros actor vandálicos. Así mismo se observaron ciudades como Guadalajara en donde las calles permanecieron vacías a causa del temor de la ciudadanía.

A la ola de reacciones también se sumó la del creador de contenido Luisito Comunica, quien tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer su opinión sobre la situación de seguridad de su país.

“Estoy viendo las noticias de lo que está pasando en México, que miedo. Está horrible, parece una película de miedo. ¿Quién está a cargo?. Duele ver a tu país en esas condiciones… es un territorio de guerra. Estoy shockeado y con el corazón roto. Gente, de verdad, cuídense muchísimo… al menos por lo que veo ahorita por las noticias se ve horrible”, manifestó el famoso.

Así mismo, el empresario reveló distintos testimonios por parte de seguidores, quienes compartieron su temor por la situación que ha obligado a la población a resguardarse en sus viviendas.

¿Cómo se encuentra la situación actual en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró, por medio de una reciente rueda de prensa, que este lunes 23 de febrero ya no hay retenes en las rutas. No obstante, AFP confirmó que todavía quedan algunos en cerca de Guadalajara y la zona en donde ocurrieron los hechos.

Finalmente, el secretario de Seguridad aseguró que el gobierno federal se mantiene alerta ante un posible “reacomodo” de las células criminales.