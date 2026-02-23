Captura del ‘Mencho’ en México pone a Diosdado Cabello como principal objetivo de Estados Unidos

La caída de uno de los narcotraficantes más poderosos de México no solo reconfigura el mapa criminal en ese país. También mueve las prioridades estratégicas de Washington en América Latina.

Tras la operación que terminó con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, la atención de Estados Unidos se concentra ahora en una figura clave del poder venezolano: Diosdado Cabello.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, era considerado uno de los criminales más buscados del continente.

Su neutralización, en un operativo desarrollado en Jalisco, marca un punto de inflexión en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Sin embargo, el efecto dominó ya se percibe en la agenda estadounidense: Cabello, señalado como número dos del régimen venezolano, pasa a ocupar el primer lugar en la lista de objetivos prioritarios.

Washington mantiene una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Con la caída del ‘Mencho’, Cabello se convierte en el criminal más buscado por las autoridades estadounidenses en la región.

Captura del ‘Mencho’ en México reordena prioridades de Estados Unidos

La operación contra el líder del CJNG provocó una escalada violenta en México. Reportes oficiales hablan de 10 uniformados muertos, daños en 22 sedes del Banco Bienestar en Jalisco y acciones criminales en al menos 20 estados.

RELACIONADO Diosdado Cabello aseguró que no hay país en América más seguro que Venezuela

Además, aerolíneas como Air Canada suspendieron 325 vuelos hacia Puerto Vallarta y Guadalajara, mientras varias instituciones educativas cancelaron clases por motivos de seguridad.

Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia en el operativo realizado en Talpalpa, Jalisco.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la intervención fue ejecutada exclusivamente por fuerzas federales mexicanas, aunque reconoció el intercambio de información entre ambos gobiernos.

El analista Edgardo Pinel, consultado desde Madrid, calificó la acción como un ejercicio de soberanía del Estado mexicano. A su juicio, el mensaje no solo fue interno —para demostrar capacidad operativa— sino también externo, hacia Estados Unidos.

Las cifras refuerzan la dimensión del desafío. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, bajo la política de “abrazos, no balazos”, México registró 188.996 homicidios vinculados al crimen organizado.

En paralelo, el número de grupos criminales pasó de 76 en 2010 a 205 en 2020, y su presencia territorial se expandió de 268 a 531 municipios en 2021.

Diosdado Cabello, principal objetivo de Estados Unidos en Latinoamérica

Con el CJNG golpeado y su líder fuera del escenario, el foco geopolítico se desplaza hacia Venezuela. Cabello, considerado una de las figuras más influyentes del régimen venezolano, enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con redes de narcotráfico internacional.

La recompensa de 25 millones de dólares refleja la prioridad estratégica que representa para Washington. A diferencia del ‘Mencho’, cuya estructura operaba desde la clandestinidad, Cabello forma parte de la cúpula política, lo que convierte cualquier intento de captura en un desafío diplomático y de seguridad de mayor complejidad.

Además, la catalogación del CJNG como organización terrorista extranjera por sectores políticos en Estados Unidos intensificó la presión regional. Con ese precedente, la ofensiva contra figuras señaladas por narcotráfico podría escalar en los próximos meses.

Mientras México enfrenta las consecuencias internas de la operación, el tablero latinoamericano se reacomoda. La captura del ‘Mencho’ no cierra un capítulo: abre otro, con implicaciones políticas, judiciales y diplomáticas que trascienden fronteras.