¿Amor o estrategia?: jugadores protagonizan romántica noche en La Casa de los Famosos

Colombia entera se encuentra hablando sobre los acontecimientos más recientes que se han suscitado en La Casa de los Famosos Colombia, pues la eliminación de Nicolás Arrieta ya ha causado amplios comentarios entre los más fieles fanáticos del exitoso programa del Canal RCN.

No obstante, otro de los detalles que también se sumaron a la ola de acontecimientos en las horas más recientes fue el del encuentro nocturno que protagonizaron Alejandro Estrada y Yuli Ruíz, quienes desde el inicio de la competencia manifestaron sentir una atracción.

RELACIONADO Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio con multitudinaria asistencia en Pereira

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruíz?

El sentimentalismo fue protagonista entre algunos famosos durante los últimos días de la sexta semana de juego, pues la amplia placa de nominados causó dudas y especulaciones sobre las votaciones que se avecinaban.

Por esto, Alejandro Estrada y Yuli Ruíz decidieron darle rienda suelta a sus emociones ya que, al estar ambos en riesgo de eliminación, los famosos decidieron compartir una noche tras haber tenido una conversación sobre la importancia de su compañía en la competencia y los miedos que sintieron al estar en riesgo de salir.

De esta manera, los dos jugadores decidieron pasar la noche juntos en la misma cama, mientras protagonizaron una escena romántica que estuvo llena de besos, halagos, comentarios y planes a futuro.

“No te quiero ver triste, te necesito fuerte. Me encantas… es justo y fue en el momento justo. Yo también estoy muy contenta y con la bendición de Dios así va a ser”, susurraron los dos famosos.

RELACIONADO Nicolás Arrieta habla por primera vez tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia

Juancho Arango se molesta con Alejandro y Yuli

No obstante, no todas las reacciones fueron positivas al encuentro ya que el actor Juancho Arango, quien se encontraba al lado de la pareja, dejó ver su incomodidad por la situación ya que los ruidos lo llevaron a percatarse de lo que estaba ocurriendo.

Por esto, decidió salir de su cama para hacer un llamado de atención a la pareja e invitarlos a conciliar el sueño. Pese al comentario, Alejandro y Yuli dejaron ver su emoción ya que rieron por no dejar dormir a los demás famosos de la habitación.