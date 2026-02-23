CANAL RCN
Economía

Usuarios en alerta por extraños movimientos en Bancolombia: esto dice el banco en medio de la caída

Usuarios de Bancolombia reportan movimientos extraños como “compra cuenta ahorro nacional”. El banco explicó qué significa y qué hacer si no reconoces cargos.

Foto: cortesía Bancolombia

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
05:09 p. m.
Las fallas en los canales digitales de Bancolombia volvieron a generar preocupación entre miles de usuarios este lunes 23 de febrero de 2026.

Además de los problemas para ingresar a la app, muchos clientes reportaron movimientos extraños en sus cuentas, con descripciones como “compra cuenta ahorro nacional”, “compra cuenta ahorro internacional” o “Retiro ATM”, lo que desató dudas sobre posibles cobros irregulares.

En redes sociales y líneas de atención se multiplicaron las consultas. Algunos usuarios pensaron que se trataba de descuentos desconocidos o errores del sistema, justo en medio de la inestabilidad que ha afectado los servicios digitales del banco.

¿Qué significa “compra cuenta ahorro nacional” y otros movimientos?

Ante la confusión, Bancolombia emitió un comunicado en redes sociales para aclarar la situación. Según explicó la entidad, estos registros no corresponden a fallas internas ni a cargos nuevos, sino a la forma en que el sistema clasifica las transacciones realizadas con tarjetas débito, tanto físicas como virtuales.

En otras palabras, cada vez que una persona paga en un comercio o retira dinero en un cajero automático, el movimiento queda etiquetado con esos nombres operativos. Normalmente pasan desapercibidos, pero durante la reciente caída de la app, muchos usuarios los vieron por primera vez y pensaron que se trataba de cobros extra.

Desde el banco insistieron en que “Cuenta Ahorro Nacional”, “Cuenta Ahorro Internacional” y “Retiro ATM” hacen referencia, simplemente, a compras o retiros hechos con la tarjeta débito.

Último comunicado de Bancolombia y opciones mientras se soluciona la falla

En su mensaje más reciente, la entidad informó que, mientras normaliza todos sus servicios, los usuarios pueden realizar varias operaciones desde Mi Bancolombia, como transferir a cuentas Bancolombia inscritas o no inscritas, y consultar cuentas, saldos y movimientos (incluyendo el dinero guardado en Bolsillos).

Además, siguen habilitadas otras alternativas como pagar en comercios con tarjetas débito y crédito, retirar efectivo en cajeros electrónicos y corresponsales, y acudir a sucursales físicas para consignaciones, retiros o pago de cheques.

El banco fue enfático en un punto clave: “Si en tus movimientos detectas alguno como ‘Cuenta Ahorro Nacional’, ‘Cuenta Ahorro Internacional’ o ‘Retiro ATM’, son compras o retiros de cajeros hechos con tu tarjeta débito física o virtual”.

Y agregó que, si el cliente no reconoce alguna transacción, debe comunicarse de inmediato con la Sucursal Telefónica al (604) 510 9000.

