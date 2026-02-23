CANAL RCN
Colombia Video

Una pareja y su hijo de 12 años hallados muertos dentro de su casa en San Roque Antioquia

Las autoridades investigan las causas de la muerte de una familia completa en el sector Alto de la Pila.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
04:56 p. m.
Una tragedia familiar sacudió al municipio de San Roque, Antioquia, donde tres miembros de una misma familia fueron encontrados sin vida al interior de su vivienda.

Las víctimas corresponden a un niño de 12 años y sus padres, de 36 y 37 años, quienes serían del municipio de Bello.

El hallazgo se registró en una residencia ubicada en el sector conocido como Alto de la Pila. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias que rodearon las muertes ni sobre posibles causas de los decesos.

Una familia completa hallada muerta en su casa en San Roque, Antioquia

Las autoridades desplegaron un equipo especializado de criminalística para realizar las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.

Los investigadores se encuentran recolectando evidencias y realizando las primeras pesquisas que permitan esclarecer lo ocurrido con esta familia proveniente de Bello.

La investigación del caso se encuentra en etapa preliminar, y las autoridades no han descartado ninguna hipótesis sobre las causas de las muertes.

El equipo de criminalística trabaja en la recopilación de pruebas técnicas y testimonios que aporten claridad sobre los acontecimientos que llevaron al fallecimiento de los tres miembros de la familia.

Buscan esclarecer la muerte de una familia completa a través de la necropsia

Las autoridades municipales y departamentales han expresado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal realizará las respectivas necropsias para determinar las causas exactas de las muertes. Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones forenses para los procedimientos correspondientes.

Este suceso se suma a las estadísticas de casos que requieren investigación especial en el departamento de Antioquia, donde las autoridades mantienen protocolos específicos para el abordaje de situaciones que involucran múltiples víctimas de un mismo núcleo familiar.

