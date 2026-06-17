Benedetti dijo una cosa, Galán sostuvo otra: qué pasará finalmente con la ley seca en Bogotá

La discusión sobre el horario de la ley seca en Bogotá volvió a generar diferencias entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la capital debía acogerse al horario establecido en el decreto nacional para las elecciones, el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que la restricción comenzará desde la medianoche del viernes y se extenderá hasta el lunes, tal como fue anunciado previamente por el Distrito.

La controversia surgió durante la presentación del Decreto 612 de 2026, expedido por el Gobierno para regular distintas medidas relacionadas con la jornada electoral. En una rueda de prensa, Benedetti señaló que Bogotá debía aplicar la ley seca desde las 6:00 p. m. del sábado, horario contemplado en el articulado general de la norma. Sin embargo, desde la Alcaldía sostienen que el mismo decreto contempla excepciones que permiten ampliar la restricción cuando existan razones asociadas al orden público.

Decreto nacional permite ampliar la restricción

El punto central del debate está en el parágrafo del artículo 13 del decreto. Allí se establece que gobernadores y alcaldes pueden extender el periodo de la ley seca cuando así lo recomienden los Consejos de Seguridad o los Comités de Orden Público, con el objetivo de prevenir alteraciones durante procesos electorales.

Con base en esa disposición, la administración distrital argumenta que la medida adoptada en Bogotá cuenta con respaldo jurídico. Galán explicó que la decisión fue tomada tras un consejo de seguridad realizado el pasado 4 de junio, en el que se evaluaron riesgos y condiciones para el desarrollo de la jornada electoral en la capital.

La posición del Distrito también fue respaldada por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien indicó que los actos administrativos expedidos por las autoridades mantienen plena vigencia mientras no exista una decisión judicial que determine lo contrario. En consecuencia, la Alcaldía insiste en que la ley seca anunciada para Bogotá continúa aplicándose bajo los términos definidos por la administración local.