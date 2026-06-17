Fútbol, alcohol y emociones intensas: ¿cuáles son los riesgos de ver al equipo favorito?

Millones de colombianos se reunirán en las próximas horas para ver el gran debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 y no es para menos, pues esta edición será la última para varios astros del fútbol que hoy son idolatrados como los dioses de este deporte.

Entre las celebraciones, la euforia por los resultados, el exceso de comida y la alta ingesta de alcohol, algunos expertos advirtieron varios de los riesgos que estos encuentros deportivos pueden desencadenar en algunos pacientes con afecciones ya existentes.

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¿Cómo un partido de fútbol puede afectar la salud?

Las alarmas se han encendido especialmente en aquellos pacientes que padecen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, hábitos sedentarios o problemas de salud que desconocen.

Dichas alertas cobran relevancia en un país donde las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte. Según cifras del Ministerio de Salud y el Dane, más de 80.000 personas fallecen cada año por estas patologías, lo que equivale a cerca de 219 muertes diarias.

Para Diana Sandoval, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, los encuentros de la Selección generan una reacción física real en el cuerpo ya que “son eventos que generan furor al alterar desde las rutinas, estados de ánimo y condiciones corporales”.

La especialista señala que la tensión, la expectativa y la adrenalina pueden provocar aumentos en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Aunque para la mayoría de las personas esto no representa un problema grave, quienes tienen factores de riesgo podrían enfrentar consecuencias mayores.

"Muchas de las personas en Colombia no conocen sus antecedentes médicos y las alteraciones emocionales durante los partidos podrían poner en riesgo su salud, principalmente en aspectos cardiovasculares, que en algunos casos podrían desencadenar un infarto", advirtió.

La experta recomienda especial precaución a quienes tienen antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, hipertensión, colesterol elevado, diabetes, sobrepeso o llevan una vida sedentaria.

Riesgos de combinar alimentos grasos con alcohol

Unos de los acompañantes por excelencia de los partidos son algunos fritos como las empanadas, los chorizos, arepa, chicharrón, carnes, entre otros alimentos típicos que se consumen en estas celebraciones.

Sin embargo, el exceso de salsas, licor y gaseosas puede convertirse en una carga extra para el organismo que pueden generar problemas digestivos y cardiovasculares. Durante este año, Colombia ya registra más de 1,1 millones de casos de Enfermedad Diarreica Aguda, una cifra que refleja el impacto de los problemas gastrointestinales en la población.

Según la experta de la Universidad Manuela Beltrán, los excesos pueden desencadenar síntomas como: Dolor abdominal, acidez intensa, náuseas y vómito, reflujo, diarrea, deshidratación, alteraciones de la presión arterial y palpitaciones.

"Los síntomas a tener en cuenta, que podrían mostrarle que su cuerpo está con riesgo de alteraciones cardiovasculares son dolor en la boca del estómago, dolor opresivo en el pecho que se irradia hacia el lado izquierdo y rigidez en el cuello. Si usted siente esos síntomas y está sudando mucho, por favor acuda rápidamente a los servicios de salud por urgencias", explicó Sandoval.

Algunas de las principales recomendaciones para evitar problemas de salud y disfrutar los partidos de manera adecuada son: evitar el exceso de alcohol, no mezclar diferentes tipos de licor, moderar el consumo de fritos y alimentos muy grasos, mantenerse hidratado con agua, levantarse y caminar durante el entretiempo, evitar fumar en exceso durante el partido, no saltarse medicamentos formulados por el médico y dormir adecuadamente antes del encuentro.