España decepcionó en el debut del Mundial: así fue el sopresivo empate ante Cabo Verde

España comenzó su camino en el Mundial 2026 con un resultado que pocos esperaban. La selección campeona de Europa no pasó del empate 0-0 frente a Cabo Verde, una de las debutantes del torneo, en un encuentro disputado este lunes en Atlanta por la primera fecha del grupo H.

La Roja llegaba como una de las grandes candidatas al título y con la obligación de imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, se encontró con un rival ordenado, disciplinado y dispuesto a hacer historia en su primera participación mundialista.

Aunque el equipo español dominó la posesión del balón durante gran parte del compromiso, le faltó claridad en los metros finales y nunca encontró la fórmula para romper la resistencia africana.

Cabo Verde resistió y dio la sorpresa

Lejos de sentirse intimidada por el favoritismo español, Cabo Verde mostró personalidad y concentración desde el primer minuto. El conjunto africano apostó por un bloque compacto, cerró espacios y complicó constantemente los intentos ofensivos de España.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el arquero Vozinha. El experimentado guardameta, que acaba de cumplir 40 años, realizó varias intervenciones decisivas para mantener su arco en cero y terminó siendo elegido como el mejor jugador del partido.

Su actuación fue clave para que los africanos consiguieran un resultado histórico en su estreno mundialista. Al finalizar el encuentro, la emoción fue evidente y el portero abandonó el campo entre lágrimas tras convertirse en uno de los héroes de la jornada.

Lamine Yamal no logró cambiar la historia

La expectativa también estaba puesta en Lamine Yamal. La joven estrella ingresó en la recta final del partido y disputó cerca de 25 minutos en lo que significó su debut en una Copa del Mundo.

España intentó aumentar la intensidad con su presencia, pero tampoco encontró el camino al gol. El empate dejó sensaciones de preocupación en el entorno de la selección, que ahora deberá reaccionar rápidamente para no complicar sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

Mientras tanto, Cabo Verde celebra un punto que ya forma parte de la historia de su fútbol y que demuestra que en el Mundial 2026 no existen rivales imposibles.