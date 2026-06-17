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Estados Unidos les recomienda a sus ciudadanos no viajar a estos lugares de Colombia

En el listado se mencionan municipios del departamento de Atlántico.

Mapa de Colombia.
Mapa de Colombia. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 17 de 2026
10:34 a. m.
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El martes 16 de junio, las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de seguridad pidiéndole a sus ciudadanos que no viajen a algunos municipios de Atlántico.

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De acuerdo con la embajada en Colombia, se recomienda no ir a Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polo Nuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande.

¿Cuáles son los municipios?

La razón responde al incremento de la violencia, principalmente las extorsiones y los asesinatos que son obra de los grupos armados. Se recomienda también que los estadounidenses estén alejados de estos sitios, mantener un perfil bajo, tomar medidas de seguridad y no oponer resistencia al momento de ser víctima de un robo.

El tema de la violencia va de la mano con la alerta temprana electoral emitida por la Defensoría del Pueblo.

Los municipios y ciudades del Atlántico en peligro por presencia de las estructuras criminales son Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo, Polonuevo (urgente), Barranquilla, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga, Sabanagrande, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad, Suan, Tubará y Usiacurí (prioritaria).

¿Qué grupos y bandas operan en el Caribe?

En la región del Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y San Andrés) están presentes el Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el ELN y las disidencias de las Farc.

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De forma más detallada, las estructuras que operan son: Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo (frentes Francisco José Morelos Peñate, Antonio López Polo y Rufino José Morales), Bloque Bananero de las ACSN (frentes Libardo Vergel, Javier Casares y Resistencia Campesina), los Bloques Norte y Nororiental del ELN, el Bloque Magdalena Medio, Frente 33 y Columna Móvil Bernardo Jaramillo Ossa de las disidencias.

Asimismo, preocupa el accionar de las bandas locales y carteles mexicanos, tales como Los Costeños, Los Pepes y Los Salsa Mexicanos Nueva Generación.

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