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Revelan quién sería el sucesor de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua

‘Niño Guerrero’, responsable de la expansión del Tren de Aragua en el continente, fue abatido en Venezuela por Estados Unidos.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
01:29 p. m.
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En la noche del viernes 12 de junio, el presidente Donald Trump le anunció al mundo que la operación para abatir al máximo cabecilla del Tren de Aragua se cumplió con éxito.

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“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias”, afirmó el mandatario.

¿Quién era ‘Niño Guerrero’?

A través de la cooperación con Venezuela, las unidades norteamericanas atacaron la guarida de Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como ‘Niño Guerrero’, el líder máximo del Tren de Aragua.

Este hombre fue responsable de la expansión que tuvo el grupo criminal en la última década producto del éxodo venezolano. Desde la cárcel de Tocorón en Aragua, lideró a la banda que comenzó con robos pequeños y ahora se dedica a crímenes transnacionales.

Actualmente, el Tren de Aragua está presente a lo largo del continente. Países como Colombia, México, Perú, Chile o Estados Unidos han sido testigos de los asesinatos, extorsiones, narcotráfico y tráfico de armas que cometen sus miembros.

Se recuerda que en septiembre de 2023, las autoridades intervinieron la cárcel y acabaron con el núcleo. Aunque, ‘Niño Guerrero’ logró escapar y seguir manejando desde las sombras.

‘Johan Petrica’ sería el sucesor

En diálogo con La FM, Luz Izquiel, profesor de criminología y abogado penalista, analizó este hecho y reveló cuál podría ser el futuro de la banda tras el resultado.

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Todavía no hay una respuesta cierta para eso (el líder que tomará el control). Ellos ya habían perdido el feudo de Tocorón y ahora pierden el feudo criminal (…) El Tren de Aragua queda muy golpeado y diría que no se volvería a reorganizar.

Las estimaciones apuntan que el sucesor de ‘Niño Guerrero’ vendría siendo ‘Johan Petrica’, quien desde hace una década había sido cercano al líder abatido.

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