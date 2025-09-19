Maduro ordenó llevar militares y armas a los barrios para entrenar a civiles en plena tensión con EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que soldados y equipos militares llegarán por primera vez a los barrios y comunidades del país con el propósito de entrenar a la población civil en el manejo de armas.

La medida ocurre en medio de la confrontación política y militar con Estados Unidos, que recientemente desplegó una flota naval y aviones de combate en el Caribe.

Desde hace semanas, el gobierno venezolano insiste en que existe un plan de invasión impulsado desde Washington, al que acusa de intentar imponer un gobierno alterno para apoderarse de los recursos energéticos del país.

Maduro ordenó llevar militares y armas a los barrios para entrenar a civiles

Durante un acto oficial transmitido por el canal estatal VTV, Maduro anunció que el próximo sábado 20 de septiembre se realizará lo que definió como una jornada inédita:

El próximo sábado los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas.

El mandatario explicó que, por primera vez, militares y cuarteles se trasladarán directamente a los barrios para instruir a los civiles inscritos en la Milicia Bolivariana, un cuerpo conformado por voluntarios que se suman a la defensa del país sin pertenecer formalmente a la estructura castrense.

Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad.

La orden coincide con el inicio de ejercicios militares de tres días en la isla de La Orchila, ubicada a 65 kilómetros de la costa venezolana.

Estados Unidos sigue desplegando buques en el Caribe

Esto ocurre también luego de que Estados Unidos movilizara al Caribe oriental una flotilla de siete buques de guerra y un submarino nuclear con el argumento de combatir el narcotráfico.

Paralelamente, envió a Puerto Rico aviones caza F-35 para reforzar la operación. Washington informó que, en el marco de esta estrategia, ha destruido tres embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar drogas, hechos que dejaron un saldo de 14 muertos.