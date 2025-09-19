CANAL RCN
Internacional

Maduro ordenó llevar militares y armas a los barrios para entrenar a civiles en plena tensión con EE. UU.

Esto se hará mientras Washington refuerza su presencia militar en el Caribe.

Maduro y entrenamiento militar
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

septiembre 19 de 2025
12:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que soldados y equipos militares llegarán por primera vez a los barrios y comunidades del país con el propósito de entrenar a la población civil en el manejo de armas.

Padre sometía a su hijo de 6 años a torturas con un látigo mojado y amenazaba con ahogarlo: ya fue capturado
RELACIONADO

Padre sometía a su hijo de 6 años a torturas con un látigo mojado y amenazaba con ahogarlo: ya fue capturado

La medida ocurre en medio de la confrontación política y militar con Estados Unidos, que recientemente desplegó una flota naval y aviones de combate en el Caribe.

Desde hace semanas, el gobierno venezolano insiste en que existe un plan de invasión impulsado desde Washington, al que acusa de intentar imponer un gobierno alterno para apoderarse de los recursos energéticos del país.

Maduro ordenó llevar militares y armas a los barrios para entrenar a civiles

Durante un acto oficial transmitido por el canal estatal VTV, Maduro anunció que el próximo sábado 20 de septiembre se realizará lo que definió como una jornada inédita:

El próximo sábado los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas.

El mandatario explicó que, por primera vez, militares y cuarteles se trasladarán directamente a los barrios para instruir a los civiles inscritos en la Milicia Bolivariana, un cuerpo conformado por voluntarios que se suman a la defensa del país sin pertenecer formalmente a la estructura castrense.

Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad.

La orden coincide con el inicio de ejercicios militares de tres días en la isla de La Orchila, ubicada a 65 kilómetros de la costa venezolana.

Estados Unidos sigue desplegando buques en el Caribe

Esto ocurre también luego de que Estados Unidos movilizara al Caribe oriental una flotilla de siete buques de guerra y un submarino nuclear con el argumento de combatir el narcotráfico.

Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón tras perder su trabajo: esto dijo
RELACIONADO

Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón tras perder su trabajo: esto dijo

Paralelamente, envió a Puerto Rico aviones caza F-35 para reforzar la operación. Washington informó que, en el marco de esta estrategia, ha destruido tres embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar drogas, hechos que dejaron un saldo de 14 muertos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump y Xi hablaron por teléfono para negociar el futuro de TikTok, ¿en qué quedaron?

Visa

EE.UU. detiene temporalmente nuevas solicitudes de Green Card: fecha de cuándo puede solicitarla

Artistas

Dolor profundo en el mundo de la televisión: murió una reconocida estrella

Otras Noticias

Educación

Se confirma cronograma de evaluación de ascenso de grado o reubicación de nivel salarial docente 2025

Este proceso está dirigido a quienes laboran bajo el Decreto 1278 de 2002.

Medellín

Local de reconocido centro comercial en Medellín estaría estafando a adultos mayores: esto se sabe

Una familia denunció que sus abuelos fueron interceptados y llevados hasta su casa para exigirles documentos.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Regresa? Este eliminado sería el posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity

Turismo

La alianza que lleva vida a La Guajira: sangre y esperanza en vuelo

Selección Colombia

César Torres rompió el silencio sobre desconvocatoria de jugadores por indisciplina