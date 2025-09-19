Padre sometía a su hijo de 6 años a torturas con un látigo mojado y amenazaba con ahogarlo: ya fue capturado

En Buenaventura, Valle del Cauca, un hombre de 40 años fue capturado y enviado a un centro carcelario tras las contundentes pruebas recogidas por la Fiscalía General de la Nación, que lo señalan como el responsable de torturas contra su propio hijo de 6 años.

El caso salió a la luz cuando un familiar trasladó al menor a un hospital, al notar los graves signos de maltrato que presentaba.

El ingreso del niño al centro asistencial activó las alarmas y permitió que se iniciara un proceso judicial por parte de la Fiscalía.

Capturan a hombre que torturaba a su hijo de 6 años en Buenaventura

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Valle del Cauca imputó al procesado el delito de tortura agravada.

Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en centro carcelario, al considerar la gravedad de los hechos y la evidencia recaudada.

Así fue como encontraron al niño de 6 años maltratado por su papá

Los exámenes médicos y psicológicos practicados al menor confirmaron el nivel de violencia al que había sido sometido.

Entre los hallazgos clínicos se registraron múltiples laceraciones en la piel, cicatrices profundas en la espalda, contusiones en el rostro y politraumatismos causados por golpes.

Además, los médicos constataron que el niño sufría desnutrición y presentaba un cuadro severo de estrés y ansiedad producto del maltrato sostenido.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estableció que el padre del niño era el autor de los castigos. El material probatorio indica que el hombre lo golpeaba con un látigo mojado, lo amenazaba con ahogarlo y lo sometía a un trato constante de intimidación.