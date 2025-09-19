Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón tras perder su trabajo: esto dijo

El pasado domingo 14 de septiembre, durante la salida del Festival Cordillera, se registró en un video una agresión verbal con connotaciones xenófobas.

En la grabación se observa como una mujer increpa a la joven Tania Cortés con expresiones despectivas, llegando a llamarla "piojosa" y a señalarla directamente por su presunta nacionalidad.

El video muestra además que la mujer le tocó el cabello de manera despectiva, lo que provocó la reacción de la víctima. La respuesta de la agresora fue aún más provocadora:

No te tengo que tocar, que tengas piojos es otra cosa.

Posteriormente, la misma mujer añadió frases cargadas de desprecio contra migrantes venezolanos:

Invaden nuestro país, venezolanos(...) Venezolana, venecos, que vienen a nuestro país a invadir.

Pero la situación escaló cuando el hombre que acompañaba a la agresora reaccionó con insultos y gestos obscenos al percatarse de que estaban siendo grabados.

Finalmente, la afectada denunció públicamente lo sucedido y lo calificó como un acto de clasismo y discriminación.

Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón

Ante la repercusión del caso y la indignación generada en redes sociales, la mujer identificada como Diana Rocío Daza Robles decidió pronunciarse.

A través de un comunicado difundido en la red social X, ofreció disculpas públicas a la víctima y a la comunidad extranjera que pudo sentirse ofendida.

En sus palabras, calificó su propio comportamiento como “reprochable” y admitió que sus expresiones fueron “inapropiadas y desmedidas”.

Reconoció que tanto sus gestos como los comentarios hacia Cortés y hacia los migrantes residentes en el país fueron inaceptables. “Me arrepiento de lo ocurrido y de haber reaccionado de esa manera”, expresó.

Al mismo tiempo, sostuvo que la situación registrada en el video no refleja su vida personal ni su trayectoria profesional. Insistió en que un fragmento de pocos segundos no puede definir a una persona, y aseguró que su historia como madre, hija, amiga y profesional ha sido distinta.

Mujer que atacó a joven en Festival Cordillera fue despedida y amenazada

En su comunicado, también relató las consecuencias posteriores que enfrentó tras la viralización del video.

Señaló que fue objeto de un linchamiento digital, en el que se crearon perfiles falsos que expusieron datos privados de ella y de su familia, lo que derivó en constantes amenazas.

Además, dijo que la presión social tuvo un impacto directo en su carrera, pues la compañía en la que trabajaba desde hacía cuatro años decidió terminar su contrato, pese a que había logrado un ascenso gracias a su desempeño.

La publicación de esos pocos segundos desencadenó un linchamiento digital. Fui juzgada de manera desproporcionada, se expusieron datos sensibles míos y de mi familia, lo que puso en riesgo nuestra integridad.

Advirtió que rechazar la violencia con más violencia no genera cambios reales y que el señalamiento social terminó escalando a niveles que afectaron su vida personal y laboral.

En su mensaje, hizo un llamado a la reflexión sobre el poder de las redes sociales y el riesgo que implica que la crítica se convierta en hostigamiento.

Detrás de cada pantalla hay una persona, una familia, una vida que puede ser marcada de manera irreversible en cuestión de segundos.

Finalmente, agradeció el respaldo de sus familiares, amigos y allegados, quienes la han acompañado en medio de la crisis. Reiteró sus disculpas públicas a Tania Cortés y a quienes se sintieron ofendidos por lo ocurrido, y concluyó señalando que espera que este episodio deje lecciones no solo para ella, sino también para quienes presencian y reaccionan a hechos de este tipo en redes sociales.