Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador HOY 3 de febrero de 2026

En la noche de este martes 3 de febrero de 2026, el Super Astro Luna ofreció una nueva oportunidad de fortuna a miles de apostadores colombianos que esperaron para ver si sus combinaciones coincidían con el número ganador más el signo zodiacal definidos en el sorteo oficial.

Los apostadores seleccionaron sus números y signos zodiacales desde muy temprano y esperaron con ansias la revelación, que empezó a las 10:50 de la noche.

¿Quiénes fueron los ganadores en esta oportunidad? Descubra el resultado exacto del Super Astro Luna aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 3 de febrero de 2026

De acuerdo con la información oficial del sorteo realizado en la noche de este martes, el número ganador del Super Astro Luna fue el XXXX.

Además, la presentadora del sorteo, al igual que el delegado de Coljuegos, avalaron como signo zodiacal al XXXX.

Quienes hayan jugado exactamente esta combinación —las cuatro cifras en el mismo orden y el signo correspondiente— podrán acceder al premio mayor del sorteo, que es de 42.000 veces lo apostado.

Pero, si adivinó el signo zodiacal y los primeros tres o dos números, usted también es uno de los ganadores. En esos casos, los premios son de 1.000 veces y 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna y qué debe revisarse?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo, pero exige atención al detalle. Cada apostador elige un número entre 0000 y 9999, junto con uno o los doce signos del zodiaco.

En consecuencia, para ganar el premio principal, ambos elementos deben coincidir plena o parcialmente con el resultado del sorteo.

El Super Astro Luna se sortea todos los días en horario nocturno y, una vez confirmado el acierto, los ganadores deben acudir a los puntos autorizados para reclamar su premio, cumpliendo con los requisitos establecidos por el operador.

Recuerde jugar de manera responsable y verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de realizar cualquier reclamación.