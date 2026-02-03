Este es el mensaje con el que Donald Trump quiso recordar su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca

Tras un extenso historial de enfrentamientos en redes sociales y desacuerdos, que iniciaron el domingo 26 de enero de 2025, a menos de una semana de que el republicano Donald Trump regresara a la Casa Blanca para cumplir con su segundo mandato, el presidente Gustavo Petro se reunió con su homólogo en Washington D.C. sobre las 11:00 a.m. del martes, 3 de febrero.

La reunión, que fue presentada como un relanzamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, se extendió durante dos horas, en las que Petro recorrió el paseo de la fama presidencial y, finalmente, discutió temas clave con el presidente Trump en la Oficina Oval.

RELACIONADO Las primeras imágenes de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Del encuentro, también participaron la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García-Peña, y, del lado estadounidense, el vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Una vez finalizó la reunión, el presidente Petro recibió un libro de la Casa Blanca, en el que aparece en una fotografía, dándole un apretón de manos a Trump, e incluye una pequeña nota del presidente estadounidense: “Gustavo, (fue) un gran honor. Amo Colombia”.

Más detalles sobre el encuentro entre Petro y Trump y su salida de la Casa Blanca:

En una sala alterna, disponibles para consultas, se encontraban el ministro de Defensa Pedro Sánchez; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad presidencial.

De la reunión se espera que surja una comisión bilateral, para trabajar en temas de seguridad, comercio e inteligencia. Los detalles serán entregados por el presidente Petro en una rueda de prensa, a las 4:00 p.m., desde Washington D.C.

RELACIONADO Así fue la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en Washington

Como sea, a su salida de la Casa Blanca se le vio sonriente, sosteniendo una gorra con el lema de campaña de Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de 1980, que Donald Trump decidió adoptar en 2017: “Make America Great Again” o "Hacer a América (Estados Unidos) grande otra vez", en su traducción al español.

La secretaria de Prensa de la administración Trump, Karoline Leavitt, dijo que no contaba con detalles sobre la reunión, pero que Trump los proporcionaría directamente en “Truth Social” y que “antes de la reunión se mostraba muy optimista, con muchas ganas de sentarse con el presidente Petro para mantener una conversación”.