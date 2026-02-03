CANAL RCN
Internacional

Trump aceptó mediar en la guerra comercial entre Colombia y Ecuador tras reunión con Petro en la Casa Blanca: esto dijo

El presidente Gustavo Petro aseguró que Donald Trump aceptó mediar en la crisis arancelaria con Ecuador.

Trump y Petro
Foto: AFP

Valentina Bernal

AFP

febrero 03 de 2026
09:21 p. m.
Una tensión diplomática y comercial se abrió entre Colombia y Ecuador tras la imposición de aranceles recíprocos del 30 %, una medida que entró en vigor recientemente y que se originó luego de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

En medio de este escenario, Gustavo Petro sostuvo este martes su primer encuentro presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, tras meses de reproches públicos entre ambos mandatarios en redes sociales.

Fue en ese espacio donde Petro solicitó a Trump que interviniera como mediador para desescalar la guerra comercial con Ecuador, considerando la cercanía de Noboa con Washington.

Trump aceptó mediar en la guerra comercial entre Colombia y Ecuador

Tras la reunión, Petro afirmó que Donald Trump aceptó mediar para superar la crisis entre Bogotá y Quito. Según relató el mandatario colombiano en entrevista con Caracol Radio, al plantearle la situación, Trump respondió de manera directa:

Él dijo ‘bueno, voy a llamarlo'.

Petro calificó el encuentro como una conversación franca, pese a las diferencias políticas e ideológicas que han marcado la relación entre ambos gobiernos.

Reconoció que existen contrastes profundos entre su visión y la de Trump, pero defendió la importancia de hablar con claridad.

La verdad es que me gustan los gringos francos, que digan lo que sientan. Somos diferentes, indudablemente, por mucho. Pero la franqueza está primero.

El presidente colombiano recordó que ha sido un contrapeso regional de Trump en temas como narcotráfico, migración, Venezuela y Gaza, pero insistió en que existen puntos comunes que permiten el diálogo:

Si hemos bailado con los Beatles, con John Lennon en Nueva York, ¿por qué no podemos estar juntos? Se puede. Hay un puente común.

¿Qué pasará con Ecopetrol y la situación en Venezuela?

Durante la conversación también se abordó la situación de Venezuela, país en el que Colombia, según Petro, tendrá un rol clave en la reactivación económica tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En ese contexto, Petro aseguró que Trump abrió la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol participe en la reactivación de la industria petrolera en el oeste venezolano.

Finalmente, tras el encuentro, el mandatario colombiano destacó un giro en el tono de la relación y compartió en sus redes sociales una dedicatoria escrita por Trump, en la que le expresó:

“You are great” (“Eres genial”).

Además, Petro extendió una invitación para que Trump visite Cartagena, aunque no precisó si el presidente estadounidense aceptó la propuesta.

