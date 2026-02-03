CANAL RCN
Colombia Video

Conservadores sin candidato, alianzas ocultas y fichajes cruzados: el remezón político que sacude la recta final hacia las consultas

El Partido Conservador entra en zona crítica sin aspirante oficial, se cocinan acuerdos entre campañas y llegan refuerzos inesperados.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
10:01 p. m.
A pocos días del cierre de inscripciones para las consultas interpartidistas, el panorama electoral se mueve entre definiciones internas, reacomodos estratégicos y decisiones que dejan a varios aspirantes al borde del vacío político.

En ese escenario, el Partido Conservador aparece con el semáforo en rojo, mientras otras campañas ajustan fichas, suman apoyos y aceleran movimientos para no quedar por fuera del juego.

Conservadores sin candidato y alianzas ocultas sacuden la recta final hacia las consultas

Dentro del Partido Conservador, pese a que sobre la mesa hay cuatro precandidatos, la lectura que circula con fuerza en distintos sectores es que la colectividad no tendría un candidato oficial.

De concretarse esa decisión, quedarían en el limbo Efraín Cepeda, Juana Carolina Londoño y Rubén Darío Lizarralde, nombres que hasta ahora figuraban como cartas visibles dentro del partido, pero que no lograrían el respaldo formal.

El único que seguiría adelante sería Felipe Córdoba. Su camino, sin embargo, no sería bajo el paraguas conservador. Córdoba ya tiene sus firmas avaladas y continuará su aspiración de manera independiente, marcando distancia de la estructura tradicional del partido y confirmando la fractura interna que atraviesan los azules.

En medio de ese escenario aparece el movimiento que concentra la atención política. Abelardo De La Espriella, identificado como “el tigre”, y Felipe Córdoba, quien en su campaña se ha presentado como “el león”, quedarían alineados.

La señal es clara para quienes leen entre líneas: ambos avanzarían juntos, en una jugada que redefine fuerzas y anticipa acuerdos que empiezan a tomar forma en silencio.

¿Quién podría entrar a reforzar la campaña de Paloma Valencia?

A partir de ahí, el tablero comienza a moverse con mayor velocidad. Arrancan los fichajes, se ajustan alineaciones y llegan figuras que hasta hace poco estaban en otros sectores.

Incluso quienes han sido señalados como “petristas arrepentidos” empiezan a aterrizar en campañas distintas. Uno de esos movimientos terminó reforzando la campaña de Paloma Valencia, que sumó a quien fue el gerente jurídico del Acueducto de Bogotá, en un giro que no pasó desapercibido.

Pero más allá de los episodios llamativos, lo que realmente aprieta es el tiempo. Este viernes vence el plazo para la inscripción de los candidatos a las consultas interpartidistas y, al día siguiente, se llevará a cabo la gran consulta.

Los nueve aspirantes mantuvieron conversaciones hasta el martes pasado con Sergio Fajardo, pero finalmente él decidió cerrarles la puerta y no sumarse a ese bloque.

De cara a la jornada de mañana, Aníbal Gaviria intenta convencer a todos de llegar en bicicleta, tras realizar un recorrido por la ciudad. La idea es que estén acompañados de sus familias y que, una vez finalizada la actividad, graben su primer comercial de campaña. El mensaje ya está definido y no deja lugar a interpretaciones: “Aquí está el siguiente presidente de Colombia”.

Con alianzas que se cocinan, partidos en crisis, fichajes inesperados y plazos que se agotan, la temperatura política sigue subiendo.

