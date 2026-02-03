CANAL RCN
Quieren a Jhon Arias a toda costa: oferta millonaria por el colombiano

Ante la poca continuidad de Jhon Arias en Wolverhampton, es muy probable que el colombiano analice un nuevo destino.

Jhon Arias
Foto: AFP

febrero 03 de 2026
09:15 p. m.
El futuro de Jhon Arias vuelve a estar en el centro del mercado internacional y, esta vez, con Brasil como principal protagonista. Desde el país sudamericano insisten con fuerza en el regreso del futbolista colombiano, quien no ha logrado consolidarse plenamente en el Wolverhampton Wanderers y atraviesa un contexto deportivo poco alentador en el fútbol inglés. La complicada campaña del club, que todo apunta a terminar en descenso a la segunda categoría, ha acelerado los movimientos alrededor del extremo cafetero.

Ante este panorama, Arias vería con buenos ojos un cambio de aire, mientras que desde la institución inglesa no pondrían mayores trabas a su salida, especialmente teniendo en cuenta el importante ofrecimiento económico que llegó en las últimas horas desde uno de los gigantes del continente sudamericano.

Palmeiras acelera y presenta una oferta millonaria

Según informó Globo Esporte, Palmeiras ya envió una oferta formal de 25 millones de euros para quedarse con los servicios de Jhon Arias. La cifra resulta atractiva para Wolverhampton, que adquirió al colombiano por 20 millones de euros en julio del año pasado, por lo que la operación representaría una ganancia económica inmediata para el club inglés.

Desde Brasil señalan que el interés del ‘Verdao’ es concreto y sostenido, y que la directiva considera a Arias una pieza ideal para reforzar su frente ofensivo de cara a los retos locales e internacionales. Su experiencia, desequilibrio por las bandas y conocimiento del fútbol brasileño juegan a favor del colombiano, quien ya dejó una grata impresión en su paso previo por ese país.

“El club europeo ha mostrado su disposición a cerrar un acuerdo y el Palmeiras espera la respuesta del jugador. Las conversaciones se han intensificado en los últimos días, tanto con el Wolverhampton como con el entorno del colombiano”, detalló el medio brasileño, reflejando el optimismo que existe en torno a la negociación.

Wolverhampton acepta negociar y Arias define su futuro

Para Wolverhampton, la posible venta de Arias también responde a una estrategia deportiva. El equipo no ha encontrado estabilidad en la temporada y el descenso aparece como un escenario cada vez más probable. En ese contexto, liberar masa salarial y obtener recursos frescos se convierte en una prioridad para planificar el futuro inmediato.

Jhon Arias, por su parte, analiza con calma la propuesta. El atacante no ha tenido la continuidad esperada en Inglaterra y un regreso a Brasil le permitiría recuperar protagonismo, confianza y ritmo competitivo en un entorno que ya conoce. Además, Palmeiras le ofrecería un proyecto deportivo ambicioso, con protagonismo continental y la posibilidad de pelear títulos.

En los próximos días se espera una definición clave por parte del jugador, mientras las conversaciones siguen avanzando a buen ritmo. Todo indica que el mercado podría traer un nuevo giro en la carrera de Arias, con Brasil listo para recibir nuevamente a uno de los futbolistas colombianos más destacados de los últimos años.

