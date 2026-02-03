Conclusiones de la reunión entre los presidentes Petro y Trump en Washington D.C. el 3 de febrero

Atrás parecen haber quedado, aunque sea de manera momentánea, las relaciones tensas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo en Washington D.C., Donald Trump.

Sobre las 11:00 de la mañana del martes, 3 de febrero, ambos mandatarios se reunieron en la Casa Blanca y, luego de saludarse en el paseo de la fama presidencial, estuvieron hablando durante dos horas en la Oficina Oval.

El encuentro se desarrolló en compañía de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio; el embajador Daniel García Peña, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, del lado colombiano. Mientras, del lado estadounidense estuvieron presentes el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano, Bernie Moreno.

Al finalizar la reunión, en la que el narcotráfico fue el eje central, pero se discutieron otros temas como la situación en Venezuela, ambos coincidieron en que fue un encuentro muy positivo y el presidente Petro presentó sus conclusiones, en rueda de prensa, desde la embajada de Colombia en Washington D.C.

RELACIONADO Este es el mensaje con el que Donald Trump quiso recordar su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca

¿Qué dijeron los presidentes Petro y Trump tras su reunión?

El presidente Petro, que estuvo compartiendo detalles de su reunión en redes sociales, dijo a la prensa que el encuentro fortalece las relaciones entre ambos países y que, a pesar de las diferencias, con Trump lograron encontrar soluciones a los problemas que aquejan a ambos países:

“Nace un camino en el que gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferente, poderes diferentes (…) se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear. No nos golpeamos, no nos rasguñamos, nos sonreímos. ‘I like you’, me dijo él”.

El presidente republicano recibió una invitación de Petro para conocer Cartagena e indicó que se alcanzaron nuevos acuerdos en la lucha antidrogas, de la que llevan una lista, con la que excluyeron a Colombia en septiembre de 2025:

“Sí, lo hicimos. Trabajamos (en un acuerdo sobre las medidas antinarcóticos) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos, exactamente, los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque no nos conocíamos en lo absoluto, pero nos llevamos muy bien. Estamos trabajando, también, en otras cosas, incluyendo el tema de las sanciones”.

RELACIONADO Las primeras imágenes de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Más detalles de la agenda de Petro en Washington D.C.

Aunque no mencionó haber hablado sobre el tema con Trump, el presidente de los colombianos indicó que si existiera una prueba jurídica que respaldara su inclusión en la lista OFAC (Clinton) no habría viajado a Washington.

Está previsto que, antes de su regreso a Colombia, asista a una sesión en la Organización de Estados Americanos (OEA) y se reúna con el secretario general del organismo.

Además, en declaraciones entregadas a Noticias RCN, anotó que “lo que puede desestabilizar las dos fronteras colombianas: Venezuela y Ecuador, aunque agregaría las marítimas, con Haití, Panamá, República Dominicana y otras, es el narcotráfico” y que “la primera línea del narcotráfico no es la que imaginan. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami… lo conocen las agencias en los Estados Unidos y le pasé nombres al presidente Trump”.