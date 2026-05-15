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Marco Rubio habló sobre el outfit viral usado por Nicolás Maduro el día de su captura

El secretario de Estado del gobierno Trump se refirió a la sudadera con la que posó recientemente y que generó miles de reaciones.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
07:52 a. m.
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Marco Rubio, secretario de Estados de los Estados Unidos y mano derecha del presidente Donald Trump, fue viral en los últimos días luego de que posara con una sudadera de marca Nike, la cual era igual a la que vestía Nicolás Maduro cuando fue capturado el pasado 3 de enero.

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Este hecho generó miles de reacciones en redes sociales por parte de quienes lo relacionaron con esa especie de mensaje político, recordando que la caída del líder del régimen le permitió a los Estados Unidos tener control sobre Venezuela y las inmensas reservas de petróleo de ese país.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre su outfit viral?

En medio de la visita del gobierno estadounidense a China, el funcionario habló con NBC News en donde le preguntaron por esta situación particular. Negó la existencia de algún tipo de indirecta e incluso bromeó con que fue Maduro quien le copió a él.

"Es una casualidad. Es una cosa bien confortable y no voy a parar de usarlo porque da la casualidad de que es el mismo que usaron para Maduro", comentó, manifestando que no sabía que tomarían la foto donde aparece vestido como el presidente venezolano cuando estaba esposado y con los ojos vendados.

Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. No hay ningún mensaje detrás de eso.

Donald Trump también habló del outfit viral

El presidente Trump también fue consultado sobre esa fotografía de Marco Rubio usando el conjunto similar al de Maduro, donde destacó que el secretario se veía bien vestido de esta forma mientras soltaba algunas risas con los periodistas.

Pensé que se veía muy bien con el atuendo. No sé si yo lo haría, pero pensé que se veía muy bien.

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