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Terremoto de magnitud 6.7 se registró en Japón: autoridades revisan posibles daños

El sismo sacudió la ciudad de Ōfunato, al noreste de Japón, con una profundidad de 44 km.

Foto: @sgcol/X
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Noticias RCN

mayo 15 de 2026
07:48 a. m.
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Un fuerte temblor de magnitud 6,7 se registró durante la madrugada del viernes 15 de mayo en el noreste de Japón.

El Servicio Geológico Colombiano, con información de entidades estadounidenses, señaló que el epicentro del sismo fue en la ciudad de Ōfunato, a una profundidad aproximada de 44 km.

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Por ahora, no se reportan víctimas o daños materiales relacionados con el movimiento, aunque las autoridades están atentas por cualquier emergencia que se pueda presentar.

Aunque el sismo que sacudió la costa de Miyagi fue fuerte, no se reportan alertas por posible tsunami, o riesgos para otros países en el Pacífico.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo y eso se debe a que se encuentra ubicado justo sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Ese Cinturón de Fuego del Pacífico es una zona geológica que se extiende por más de 40.000 km a lo largo de la costa Pacífica del planeta, y se conoce por su intensa actividad sísmica y volcánica.

Además, dicha zona que es como una especie de cordillera, concentra el 75% de los volcanes activos del mundo y registra al menos el 90% de los terremotos.

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Una de las particularidades del Cinturón de Fuego del Pacífico es que se ubica sobre varias placas tectónicas como la del Pacífico, Nazca, la norteamericana y la filipina, que en su interacción chocan generando energía geológica y produciendo temblores.

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