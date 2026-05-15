¿Qué le pasó a Yulixa Toloza tras la ‘lipo’ de garaje a la que se sometió? Cirujana reveló el posible escenario

La desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que acudió a un centro estético clandestino en el sur de Bogotá para someterse a una lipólisis láser, encendió las alarmas no solo por su desaparición, sino por los graves riesgos de salud que pudo enfrentar durante el procedimiento.

La doctora Lina Triana, expresidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, advirtió las posibles complicaciones que pudieron comprometer la vida de la paciente.

Toloza ingresó el pasado miércoles 13 de mayo sobre las 9:00 de la mañana a un centro estético ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con los registros de cámaras de seguridad de un establecimiento cercano, dos hombres la sacaron del lugar a las 7:44 de la noche y la subieron a un vehículo particular.

Videos grabados después del procedimiento por sus amigas muestran a la mujer en grave estado de salud, prácticamente sin respiración y con una coloración amarillenta.

¿Qué le pudo pasar a Yulixa Toloza tras una lipólisis láser en una clínica de garaje?

Frente a las evidencias de las condiciones en las que se encontraba la mujer horas después del procedimiento, la doctora Triana explicó cuáles podrían ser los posibles escenarios y complicaciones de salud a los que su pudo enfrentar la mujer de 52 años:

"Cualquier procedimiento donde se introduce una cánula en el paciente es considerado invasivo y susceptible a riesgos", aseguró.

Entre las complicaciones de una lipólisis láser mencionó la anemia severa por pérdida de sangre que puede comprometer la vida del paciente hasta requerir una transfusión, problemas respiratorios secundarios a trombos en las piernas, neumotórax que impide la respiración adecuada, e incluso paro respiratorio.

Si estamos hablando de procedimientos donde se hace remoción de grasa, pues obviamente vamos a tener riesgos. Cuando sale la grasa, sale con sangre y puede tener una anemia que baja tanto que puede comprometer la vida del paciente. Podría también tener problemas respiratorios; la formación de un trombo en las piernas, secundario a la remoción de grasa. Y también podría haber otras complicaciones desde una atelectasia que pone el pulmón chiquito y el paciente no puede respirar que incluso podría hacer hasta un paro respiratorio.

¿Cuánto pagó Yulixa Toloza por la lipólisis láser?

El establecimiento donde fue atendida Toloza operaba de manera clandestina e ilegal, sin ningún permiso para realizar procedimientos quirúrgicos. Al momento de la inspección, las autoridades encontraron a otra paciente de 32 años encerrada bajo llave, quien había sido operada dos días antes y que supuestamente estaba en recuperación.

El centro estético en el que desapareció Yulixa Toloza ofrecía la lipólisis láser de tronco completo con sedación, exámenes médicos, faja, masajes postoperatorios y lipotransferencia glútea por $3.500.000.

Según la doctora Triana, este precio "podría ser solamente una cuarta o quinta parte de lo que realmente cuesta un procedimiento de este tipo, realizado bajo estándares adecuados, y en algunos casos”. Este costo "cubriría únicamente el alquiler del espacio, sin incluir insumos ni profesionales".

Lo que indica que el costo real de este tipo de procedimiento se ubica aproximadamente entre $15.000.000 y $17.000.000.

La dueña y el personal de la estética desaparecieron

La Alcaldía Mayor de Bogotá impuso un sello de clausura por 10 días, mientras que la Secretaría de Salud ordenó el cierre definitivo. La dueña del establecimiento que, al parecer, sería una mujer de nacionalidad venezolana, enfermera de profesión, identificada como María Fernanda Delgado, quien vivía en el tercer piso del edificio donde operaba la estética, desapareció; también el personal del lugar.

Las autoridades tienen activaron un operativo con el Gaula y están revisando cámaras de seguridad, visitando testigos y realizando recorridos por la ronda del río Tunjuelito. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que "la prioridad es conocer el paradero de Yulixa y garantizar que llegue sana y salva a su familia".

Familiares y amigos realizaron una velatón pidiendo justicia y su pronta aparición. Los mensajes de WhatsApp enviados desde el celular de Toloza después del procedimiento habrían sido manipulados por quienes la sacaron del lugar, según avanzan las investigaciones.