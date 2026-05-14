Esta es la reconocida universidad que estaría “discriminando” a estudiantes de piel clara, según entidad de EE. UU.

"Los estudiantes negros e hispanos tienen muchas más probabilidades de ser admitidos en Yale que los blancos o asiáticos con los mismos resultados en los exámenes". Con esta contundente afirmación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacudió los cimientos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, acusándola de mantener un sistema de selección basado en el origen étnico que ignora la ley vigente.

Según la investigación oficial, los "documentos internos de Yale muestran que su dirección seleccionó intencionalmente a los candidatos en función de su raza", una práctica que la Corte Suprema ya había declarado ilegal en 2023 al prohibir la discriminación positiva.

Una de las facultades de medicina más antiguas y de mayor reconocimiento:

Este señalamiento contra una de las facultades más antiguas y prestigiosas del mundo no es un hecho aislado, sino que refleja el choque directo entre las universidades y el gobierno de Donald Trump.

La administración republicana sostiene que Yale se ha negado a ajustarse al fallo judicial, manteniendo políticas de ingreso que los conservadores tildan peyorativamente de ideología "woke" para denunciar el progresismo inclusivo.

En respuesta, el Ejecutivo ha endurecido su postura desde enero de 2025, utilizando los recortes presupuestarios y los "fondos federales como moneda de cambio" para obligar a las instituciones a reformar sus planes de estudio y sus manuales de admisión.

Departamento de Justicia busca un acuerdo:

La presión sobre la academia es generalizada; de hecho, la Universidad de California enfrentó un ataque similar días antes. En medio de este hostigamiento financiero y administrativo, el Departamento de Justicia asegura que su intención no es ir directamente a los tribunales, sino "llegar a un acuerdo de resolución amistosa con la universidad".

La propuesta busca que Yale acepte voluntariamente ponerse "en conformidad con la ley" y elimine los criterios raciales de su proceso de selección, en un intento por detener la ofensiva destinada a presionar a las instituciones de enseñanza superior que el gobierno considera excesivamente liberales.