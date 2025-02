María Corina Machado apoyó decisión de Trump de revertir acuerdo de petróleo con Venezuela

La líder política María Corina Machado se refirió a la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela que el gobierno de Joe Biden había negociado a cambio de garantías en las elecciones pasadas.

En un podcast con Donald Trump Jr, Machado celebró decisión y dijo que era una muestra de apoyo del mandatario estadounidense al pueblo venezolano.

“Lo que acaba de mencionar es una prueba para mí de que el presidente Trump está del lado del pueblo venezolano, de la democracia y la prosperidad de Estados Unidos y de Venezuela también". Agregó que el mandatario envía un mensaje “claro y firme de que Maduro está en serios problemas”.

Machado también afirmó que se enteró de la decisión del presidente estadounidense en la entrevista que se realizó en la tarde de este miércoles.

"Se siente bastante extraño enterarse de la decisión del presidente Trump y, además, contada por su hijo. Esto es bastante extraño. Para que conste, no tenía idea de que esto estaba ocurriendo. No sé. Esto es, digamos, una coincidencia bastante curiosa. Pero es una buena coincidencia y me da la oportunidad de enviar mi gratitud al presidente Trump a través de ti".

"Maduro está completamente abandonado y acorralado"

En el podcast, María Corina también habló de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Reiteró que la oposición al régimen ganó y que Maduro está acorralado por el pueblo.

"Primero, ganamos, y el mundo lo sabe. Y todos saben que Maduro está completamente abandonado y acorralado por el pueblo. En segundo lugar, como mencionamos, el ejército es quizás el sector más perseguido de nuestra población. Están siendo espiados con tecnología china y agentes cubanos. Cientos han sido encarcelados o desaparecidos. Miles están siendo perseguidos porque el régimen sabe que toda la estructura media y baja está en su contra, al igual que la policía. Tercero, Maduro está completamente aislado a nivel internacional. Nadie le prestará un dólar".

Finalmente habló de las bandas criminales como el Tren de Aragua. Aseguró que el líder del régimen las usa para desestabilizar a la región y atacar a manifestantes en Venezuela.

"Maduro está utilizando estas redes criminales, como Tren de Aragua y otras, para desestabilizar la región. Tren de Aragua ya está ejecutando operaciones en siete países de nuestro continente. Y en 2017, el Tren de Aragua fue utilizado para atacar a manifestantes inocentes aquí en Venezuela".

Trump revocó la licencia al petróleo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la revocación de la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela, una autorización otorgada en noviembre de 2022 por su predecesor, Joe Biden.

A través de un mensaje en Truth Social, Trump afirmó que ha ordenado el fin del acuerdo a partir del 1 de marzo, fecha en la que estaba prevista su renovación.

La administración de Biden concedió en su momento a Chevron una licencia especial para extraer y exportar crudo venezolano a Estados Unidos, siendo la única autorización de este tipo emitida ese día.

Aunque en su comunicado Trump no mencionó directamente a Chevron, desde su retorno a la Casa Blanca en enero ha reiterado que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano y había dejado abierta la posibilidad de revertir la medida.

En su publicación, Trump también dijo que Nicolás Maduro no ha cumplido con las "condiciones electorales" ni con el compromiso de repatriar migrantes venezolanos a la velocidad acordada.