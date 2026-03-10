CANAL RCN
Colombia

Militares fueron retenidos en la troncal del Caribe por supuesta agresión contra menor de edad

El Ejército se comprometió a brindar “toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes, con el propósito de adelantar las investigaciones correspondientes”.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
01:14 p. m.
Un grupo de militares adscrito al Batallón de Montaña n.º 6 fue retenido durante varias horas, entre la noche del lunes, 9 de marzo, y la madrugada del martes, 10, por líderes comunitarios de la troncal del Caribe, en una acción dirigida por un sujeto que se identificó como Carlos Pino.

De acuerdo con la comunidad, en labores de patrullaje y vigilancia, en la vía que de Machete Pelado conduce a Pueblo Escondido, Magdalena, habrían agredido a un menor indígena de 17 años, en un momento de tensión.

En videos grabados por la comunidad se escucha a los líderes encarando a uno de los soldados y diciéndole: “Usted tiene que ser valiente, no aprovecharse de un menor de edad indígena. Lo golpearon”.

¿Qué exigía la comunidad de la troncal del Caribe?

El batallón, aunque mantuvo una actitud conciliadora, fue obligado a desplazarse y exigir la presencia en el territorio de una figura de autoridad para que analizara el caso y tomar las medidas a las que hubiera lugar. En la grabación se escucha al supuesto líder, que se identificó como Carlos Pino, informando a los militares de su situación:

“Llame a su coronel, al que tenga que llamar (…) ustedes quedan retenidos, en este momento por la comunidad, somos 68 líderes de la troncal del Caribe, 68 presidentes de junta, están los gremios mototaxi y, viniendo toda la comunidad, cerca de 20.000 personas. El señor Petro tiene conocimiento, la señora gobernadora tiene conocimiento de lo acontecido. El indígena está rumbo a Santa Marta, esperemos que no se muera por su bien”.

¿Qué dicen las autoridades?

En un comunicado de prensa, publicado tras la liberación de los uniformados, el Comando de la Segunda Brigada del Ejército explicó que “realizaron la señal de «pare» a un vehículo que transitaba por el sector. Al iniciar el procedimiento de inspección, el suboficial al mando se identificó como integrante del Ejército Nacional. Tras esta acción, el conductor encendió el vehículo y emprendió la huida, embistiendo a los soldados que se encontraban en el lugar”.

Entonces, la unidad reaccionó, tratando de inmovilizar el vehículo agresor, “con sus armas de dotación conforme a protocolos de reacción establecidos”. En medio de esta maniobra, “una motocicleta y otro vehículo se aproximaron al puesto de control. Al notar la presencia militar, los ocupantes del vehículo emprendieron la huida en reversa, mientras que el conductor de la motocicleta fue interceptado e inmovilizado por los soldados, estableciéndose posteriormente que se trataba de un menor de edad”.

Su retención ilegal, tras los hechos, llevó a la Segunda Brigada a solicitar “el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, con el fin de facilitar la mediación institucional y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas”.

