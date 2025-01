¿Cuál fue el mensaje que María Corina Machado le envió a los venezolanos por lo ocurrido el 10-E?

La líder opositora, María Corina Machado, se dirigió a los venezolanos en las últimas horas, donde, además de dejarles un mensaje de esperanza, descartó la llegada de Edmundo González al país por falta de condiciones de seguridad.

González Urrutia, que se encuentra en República Dominicana, en la última etapa de una gira por varios países de América Latina y Estados Unidos, había asegurado que estaría el viernes 10-E en Caracas para juramentarse como presidente.

Aunque los planes de la oposición no salieron al pie de la letra, Machado confirmó que la lucha no ha terminado y que sí cobrarán los resultados de los comicios del 28-J.

El mensaje de María Corina Machado a los venezolanos por lo ocurrido el 10-E

Explicó que “Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre”.

Hoy le pido a cada venezolano que ejerza con fuerza su derecho a protestar, Maduro consolidó el golpe de Estado y la violación a nuestra Constitución, es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla.

Asimismo, invitó a los venezolanos a no abandonar las calles y la protesta que es la clara señal de que el país busca un nuevo camino.

“Nuestro país está más unido que nunca en su dirección política y en sus hogares. Ayer demostramos que no tenemos miedo, y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y del mundo”, aseguró.

MCM aseguró que Edmundo González sí cobrará los votos del 28-J

La ‘Dama de Hierro’ aseguró González Urrutia "vendrá a Venezuela a juramentar como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”.

"No es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia", aseguró.

Nicolás Maduro se juramentó el 10-E en el Parlamento para un tercer mandato consecutivo (2025-2031), lo que fue calificado como un golpe de Estado por la principal coalición de partidos políticos opositores, la Plataforma Unitaria, que denuncia un fraude en los comicios del pasado 28 de julio.

Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo (…) Decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional.