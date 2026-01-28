¿María Corina Machado trabajaría con Delcy Rodríguez? Esto respondió en Washington

En una jornada marcada por la alta tensión diplomática, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, mencionó este miércoles 28 de enero una posición tajante sobre el futuro político de su país.

Tras sostener una reunión de alto nivel con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, Machado le respondió a la prensa acerca de si integraría un modelo de gestión conjunta con Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Durante su intervención ante los medios en la sede del Departamento de Estado, la dirigente evitó una respuesta afirmativa sobre compartir el poder con figuras del chavismo, enfatizando que el objetivo primordial es una ruptura definitiva con el modelo anterior.

María Corina Machado rechazó al modelo ruso

Uno de los puntos más determinantes de su pronunciamiento fue la advertencia sobre el tipo de cambio que requiere la nación.

Machado fue enfática al señalar que el movimiento que lidera trabaja para facilitar una "transición real", distanciándose de esquemas donde las estructuras de poder actuales simplemente cambien de fachada.

Estamos trabajando para facilitar una transición real, no una transición a lo ruso donde se queden las mafias en el poder, sentenció la líder opositora.

Con esta respuesta, Machado descartó cualquier acuerdo que pretenda mantener a sectores del régimen en instituciones clave. Su visión se centra en la restitución total de la justicia y las instituciones, elementos que considera incompatibles con la permanencia de figuras que han sostenido el sistema chavista durante décadas. Para la dirigente, estos son días decisivos en los que se juega la soberanía y el reencuentro de los ciudadanos.

Alianza estratégica con la administración Trump y el rol de Marco Rubio

La reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la alineación entre la oposición venezolana y la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump.

Machado calificó a Rubio como una de las personas que mejor comprende la dinámica del hemisferio, lo que sugiere una hoja de ruta coordinada para materializar el cambio de mando.

Estados Unidos supervisa por el momento el comportamiento de las autoridades actuales, dejando abierta la puerta a la participación de Machado en el proceso, aunque reconociendo que el control de las armas y la burocracia estatal sigue, de momento, en manos del régimen.